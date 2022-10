Energiekrise: Immer mehr Karlsfelder wollen Anschluss ans gemeindliche Fernwärmenetz

Von: Verena Möckl

Teilen

Das Karlsfelder Fernwärmeheizwerk befindet sich an der Parzivalstraße in Karlsfeld. © Habschied

Karlsfeld – Auf der diesjährigen Bürgerversammlung zeichnete sich schnell ab, was die Karlsfelder in diesen Zeiten umtreibt: das Thema Energie. Genauer gesagt die Frage nach Fernwärme.

Seit mehr als elf Jahren verfügt die Gemeinde über ein Fernwärmenetz. In dem Heizkraftwerk an der Parzivalstraße 41 westlich der Münchner Straße werden Hackschnitzel aus naturbelassenen heimischen Hölzern befeuert. Wie Martin Eberle, Leiter der Gemeindewerke, auf Nachfrage eines Bürgers erklärte, setzt sich der Energiemix aus 80 Prozent Holz für die Grund- und Mittellast sowie aus 20 Prozent Heizöl für die Spitzenlast zusammen.

Gas kommt nicht zum Einsatz

„Gas kommt bei uns aktuell nicht zum Einsatz“, versicherte Eberle. Dass das vielen Karlsfeldern in der aktuellen Gaskrise gefällt, spüren die Gemeindewerke seit einiger Zeit. Was dazu führt, dass Fernwärme bei den Karlsfeldern gerade so gefragt ist wie noch nie. „In der angespannten energetischen Situation erleben wir gerade einen riesen Zulauf“, so Eberle.

Die Auslastung liegt derzeit bei 70 Prozent. Sei Ende März dieses Jahres sind 110 Anfragen bei der Gemeinde eingegangen. Doch das war nicht immer so. „Davor lagen die Anfragen geschätzt bei 15 bis 20 pro Jahr“, teilte eine Pressesprecherin auf Nachfrage mit. Anfangs nahmen die Karlsfelder das Angebot nur zögerlich an. Der Grund: Die Fernwärme war im Vergleich zu Erdgas teurer. Jetzt sieht die Lage anders aus.

Das Fernwärmenetz der Gemeinde Karlsfeld (rot eingezeichnet) im Jahr 2021. © MM

Doch wie stabil sind die Preise für die benötigte Biomasse in Zukunft? Das wollte Günter Hösch aus dem Betreuten Wohnen westlich der Bahn von der Gemeindeverwaltung wissen. Seit 2009 blieben die Fernwärmepreise Eberle zufolge auf gleichem Niveau. Allerdings sind mit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine auch die Preise für Holz und Öl gestiegen. Um 30 Prozent. Kurz gesagt: Auch für die Karlsfelder, die bereits Fernwärme beziehen, wird es teurer! In welcher Höhe sich die Kosten belaufen, wird die Gemeinde zum Jahresende mitteilen, so Eberle.

Handwerkersiedlung bleibt außen vor

Ein Mann aus der Waldstraße in der Rotschwaige wollte bei der Bürgerversammlung wissen, ob es einen Plan gebe, das Fernwärmenetz zu erweitern. Er habe vor einiger Zeit gehört, dass das Netz ausgelastet sei, was Werkleiter Eberle dementierte: „Wir haben Kapazitäten, um Anschlüsse zu erweitern.“ Allerdings käme es in der Rothschwaige auf die Örtlichkeit an, räumte er sogleich ein. Fernwärmeleitungen enden am Weiherweg und Seerosenweg. Darüber hinaus gibt es noch keine Versorgungsleitungen. Was aber laut Eberle nicht bedeutet, dass ein Anschluss für Bürger, die nördlich der beiden Straßen in der Rotschwaige wohnen, aussichtslos ist. Denn: Wer in der Nähe einer bereits bestehenden Trasse wohnt, hat gute Chancen. Dort könnten die „ganze Ecke und ganze Straßen“ geprüft werden.

Schlecht sieht es hingegen für Bewohner in der Schwarzhölzlstraße aus. In der Handwerkersiedlung wird sich in Sachen Fernwärme in den nächsten fünf Jahren erst einmal nichts tun, sagte Eberle und betonte sogleich, dass das Anliegen aber zu einem späteren Zeitpunkt aufgegriffen werde. „Jeder, der Interesse an Fernwärme hat, kann sich bei der Gemeinde melden – egal, wo er in Karlsfeld wohnt.“

Bei Interesse an einem Fernwärmeanschluss

können sich Karlsfelder mit einem entsprechenden Formular unter dem Internetlink https://www.karlsfeld.de/Formulare.n296.html an die Gemeinde wenden. Interessierte können sich an Stefan Peisl unter Telefon 0 81 31/99 280 oder per E-Mail an gemeindewerke@karlsfeld.de.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Fernwärme im Karlsfelder Gemeindegebiet Bei einer Kraft-Wärme-Kopplung entstehen Strom und Wärme, die durch das Nahwärmenetz zu Gebäuden geleitet wird. Das Netz hat in Karlsfeld eine Gesamtlänge von rund 14,5 Kilometer. Daran hängen 16 öffentliche Gebäude wie Rathaus, Hallenbad und Feuerwehrhaus und acht Geschäftshäuser, unter anderem der Media-Markt. Rund 5000 Karlsfelder beziehen ihre Energie über Fernwärme. Die angeschlossene Kundenleistung beträgt derzeit 15,84 MW, der Wärmeverkauf 2021 lag bei 27 105 MWh. vm