Anna-Quartier Karlsfeld: „Besseres Ergebnis“

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

Auf der Westseite der Münchner Straße entsteht ein neuer Ortsteil. © Visualisierung: Gröner Group

Aus dem Ludl-Gelände in Karlsfeld ist das Anna-Quartier geworden. Und auch sonst will der neue Investor einiges ändern am Mega-Bauprojekt.

Karlsfeld – Es ist zweifelsohne für Jahrzehnte das letzte Bauprojekt dieser Dimension in Karlsfeld, und es wird das Gesicht der Gemeinde entscheidend prägen: die Bebauung des Ludl-Geländes auf der Westseite der Münchner Straße. Seit etwa einem Jahr entwickelt mit der Gröner Group ein neuer Investor das Gelände – und gab ihm einen neuen Namen: Anna-Quartier.

Vieles, was die Gestaltung betrifft, hat der neue Investor von seinem Vorgänger übernommen, aber eben auch einiges geändert. Die Karlsfelder Gemeinderäte waren angetan bei der Präsentation der aktuellen Pläne. „Wir haben ein besseres Ergebnis“, sagte Christian Bieberle, CSU-Gemeinderat und Baureferent der Gemeinde Karlsfeld.

Ein Aspekt sticht dabei hervor: Die von den Karlsfelder Gemeinderäten so sehr gewünschte „Himmelsbar“ kommt nun vielleicht doch. Der erste Investor hatte den anfangs vorgesehenen Gastronomiebetrieb oben auf dem dominanten Baukörper an der Münchner Straße im Laufe seiner Planungen gestrichen – sehr zum Bedauern des Gemeinderats.

Die Form dieses Gebäudes, das zum Wahrzeichen Karlsfelds werden dürfte, wurde geändert: Aus der zuvor elliptischen Dominante haben die Planer der Gröner Group ein rautenförmiges Gebäude gemacht.

Gleich daneben: die Ludl-Kapelle, Karlsfelds einziges unter Denkmalschutz stehenden Gebäude. Schon der erste Investor hatte angekündigt, das Umfeld so zu gestalten, dass das kleine Gotteshaus sichtbarer und angemessen exponiert wird. Im neuen Plan wird der Platz um die Kapelle sogar noch größer.

Im Juli vergangenen Jahres beantragte der neue Investor, den schon seit Mai 2020 rechtskräftigen Bebauungsplan zu ändern. Die Gemeinde erklärte sich dazu grundsätzlich bereit, wollte aber Mitspracherecht. So fanden fünf Workshops statt, bei denen die Mitglieder des Karlsfelder Bauausschusses Wünsche und Vorgaben der Gemeinde äußern konnten. „Wir haben jetzt ein gelungenes Konzept“, sagte CSU-Gemeinderat Stefan Handl.

Die Kindertagesstätte bekommt einen neuen Platz. In den ersten Planungen war sie mitten im Quartier geplant, und das im ersten Obergeschoss geplant – und das gefiel vielen Gemeinderäten gar nicht. Die Gröner-Planer haben die Kita nun ins südöstliche Baufeld verlegt – und ins Erdgeschoss. Dort steht den Kindern nun auch eine rund 100 Quadratmeter große Freifläche zur Verfügung. Zudem wurde die Kita selbst um rund 175 Quadratmeter größer geplant, insgesamt sind es 1505 Quadratmeter.

In der neuen Planung ist auch mehr Platz für die dringend benötigten Gewerbeflächen. Laut ursprünglichem Bebauungsplan waren es in Summe knapp 33 000 Quadratmeter, die neue Planung sieht rund 3500 Quadratmeter mehr vor.

Hoch, extrem begrünt und vielleicht mit „Himmelsbar“: Die städtebauliche Dominante an der Münchner Straße dürfte Karlsfelds Wahrzeichen werden. © Visualisierung: Gröner Group

Mit knapp 8700 Quadratmetern steigt auch der Anteil des einkommensgeförderten Wohnungsbaus gegenüber der ersten Planung um 707 Quadratmeter, der Anteil des freien Wohnungsbaus geht von 18 660 auf 18 387 Quadratmeter zurück.

Bis Anfang kommenden Jahres soll die neue Fassung des Bebauungsplanes fertig sein. Die Gröner Group will dann möglichst schnell mit dem Bauen anfangen.

Im Juli haben interessierte Karlsfelder noch einmal die Möglichkeit, sich zur Planung zu äußern und Vorschläge zur Gestaltung des Anna-Quartiers zu machen. Bürgermeister Stefan Kolbe kündigte einen Bürger-Workshop an.