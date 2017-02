Betrunkener wirftSteine gegen Pkw

in 44-jähriger Mann hat am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in der Münchner Straße in Karlsfeld Steine gegen ein geparktes Fahrzeug geworfen. Ein Zeuge rief die Polizei.

Karlsfeld–Ein Zeuge hat den 44-Jährigen am Samstagabend in der Münchner Straße in Karlsfeld beobachtet, als dieser Steine gegen ein geparktes Fahrzeug warf. Der abgestellte VW Touareg wurde dabei an Windschutzscheibe und Motorhaube beschädigt, wie die Polizei gestern mitteilte. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei. Die Polizeibeamten führte bei dem Mann aus München einen Alkotest durch, der einen Wert von über 2,5 Promille ergab. Ob der Mann das Auto gezielt mit Steinen beworfen hat oder ob es sich um „Zufallstreffer“ gehandelt hatte, konnte die Polizeistreife vor Ort nicht ermitteln.

pid