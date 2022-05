Bravorufe in der Korneliuskirche in Karlsfeld

Frischer und beschwingter Klang: Chorleiter Ingo von Bargen (rechts) und die Kornelius Voices. © Habschied

Bravorufe schallten durch die Karlsfelder Korneliuskirche: Die Kornelius Voices begeisterten mit ihrem Konzert zum Jubiläum.

Bravo- und Zugaberufe für die Karlsfelder Kornelius Voices beim Kirchenkonzert

Karlsfeld - Am Ende hielt es niemanden mehr auf den Plätzen. Bravorufe schallten durch die Karlsfelder Korneliuskirche, Zugaben wurden vehement gefordert. Zu Recht! Hatten die Kornelius Voices doch bei ihrem Konzert zum 22. Jubiläum der Chorgründung einen beeindruckenden Streifzug durch ihr Repertoire geboten. Der Auftritt zum 20-jährigen Bestehen sollte ursprünglich schon 2019 stattfinden, wurde aufgrund der Pandemie jedoch verschoben.

Gleich mit dem ersten Song „Born again“ (wiedergeboren), der dem Konzert seinen Namen gegeben hatte, zeigten die Gospelsänger, dass sie in den vergangenen drei Jahren nichts von ihrem Können und ihrer Begeisterung fürs Singen verloren haben. Wer sich während der knapp zwei Stunden im Publikum umschaute, konnte sehen, dass der Funke schnell übergesprungen war. Viele Zuhörer klatschen oder schnipsten im Takt mit, einige hielten die Augen geschlossen und gaben sich ganz dem Zuhören hin. Wieder andere sangen sogar mit. Dazu hatte Chorleiter Ingo von Bargen beim Kanon „Singing all together“ (alle singen zusammen) sogar explizit aufgefordert. Es war sein erstes Konzert als offizieller Chorleiter der Kornelius Voices – und es ist ihm gelungen, den Gospelsängern einen ausgesprochen frischen und beschwingten Chorklang zu geben.

Zum Schluss ein Zeichen für den Frieden gesetzt

Eine nicht ganz leichte Aufgabe, hatte Corona den Chor doch in den vergangenen zwei Jahren immer wieder in längere Zwangspausen geschickt. Doch via Internet blieben die Sängerinnen und Sänger als Chor verbunden und zeigten mit dem Klassiker von Eric Clapton „Tears in Heaven“, dass man sogar online Songs gemeinsam einstudieren kann.

In den Zugaben setzten die Kornelius Voices mit John Lennons berühmter Hymne „Imagine“ noch ein deutliches Zeichen für den Frieden und unterstrichen ihre Solidarität mit den Flüchtlingen aus der Ukraine durch die Ankündigung, die stattliche Summe von rund 1100 Euro, die die Konzertbesucher gespendet haben, an den Helferkreis Karlsfeld zu übergeben, der sich um die Flüchtlinge in der Gemeinde kümmert.

mm

