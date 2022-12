Bürger fragen – Gemeinde antwortet

Die Schilder Bewohnerzone „Mitte“ am Anfang und Ende der Zone sollen durch weitere Schilder an den Quer-Parkplätzen ergänzt werden. © Sponder

Zu den offenen Fragen und Anregungen der Karlsfelder Bürger aus der Bürgerversammlung am 25. Oktober nahm die Verwaltung Stellung.

Karlsfeld - Fehlende Schilder zur Anwohner-Parkzone Karlsfeld mittig der Rathausstraße innerhalb der Zone an den Parkplätzen hatte Dorothea Kaps beklagt. Zwar dürften diese innerhalb einer solchen Zone nicht wiederholt werden, antwortete die Verwaltung. Trotzdem habe die Gemeinde nichtamtliche Schilder entworfen und bestellt. Sobald diese geliefert sind, werde sie der Bauhof aufstellen. Ansonsten müssten die bestehenden Schilder an den Zufahrten zur Anwohner-Parkzone bei Hoch- und Gartenstraße genügen.

Das derzeit leidige Thema der Heizkosten hatte Günter Hösch angesprochen und sich nach der Stabilität der im September/Oktober veröffentlichten Preise für die Fernwärme erkundigt. In der Antwort heißt es, das Preisband der Fernwärme sei seit 2009 stabil und nie angepasst worden. Doch durch die aktuelle Krise seien die Preise für Holz und Öl um 30 Prozent angestiegen. Wegen dieser höheren Brennstoffkosten würden bis Jahresende neue Berechnungen angestellt und dann veröffentlicht.

Totales Halteverbot wird abgelehnt

Ein totales statt des vorhandenen eingeschränkten Halteverbots bei den Containerplätzen in der Lessingstraße hatte Monika De Maria gefordert, damit die Mülllaster nicht durch parkende Fahrzeuge am Leeren der Container gehindert würden. Das wurde abgelehnt, weil dort sonst niemand kurz anhalten und seinen Müll in die Container werfen könne. Doch solle der Zweckverband Parküberwachung dort öfter und länger kontrollieren.

Nach einer Lösung für den Wegfall von etwa 20 Prozent der Betreuungsplätze in der Kita St. Josef an der Schützenstraße ab nächstem Betreuungsjahr hatte Gergana Pingel gefragt. In der Versammlung hatte Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) auf den mangelhaften Zustand des Container-Provisoriums hingewiesen. Ausweichmöglichkeiten bestünden mit einer dritten Gruppe für 25 Kinder bei der Mittagsbetreuung in der zweieinhalb Kilometer entfernten Kita an der Krenmoosstraße sowie für 20 Kinder in der Verbandsgrundschule an der Schulstraße. Daraufhin hatte Pingel die bei den Eltern hängen bleibenden erhöhten Kosten für Bus- oder Autotransport der Kinder in die Krenmoosstraße angeprangert und eine Initiative mit der Forderung nach Kostenbeteiligung durch die Gemeinde angekündigt. Kolbe sagte zu, einen solchen Antrag im Haupt- und Finanzausschuss zu behandeln.

Neue Sandfläche für die Wildbienen

Wann die Sperre des Sandkastens beim Spielplatz in der Würmstraße wegen der unter Naturschutz stehenden Wildbienen wieder aufgehoben werde, hatte Elisabeth Leukhart gefragt – wir berichteten. Die Verwaltung antwortete, die Eier der Sandbienen überwinterten in Sandhöhlen. Daraus schlüpfe im Frühjahr die nächste Generation. Voraussichtlich könne der Sandkasten dann im kommenden April wieder für die Kinder freigegeben werden. Aber es sei auch nicht auszuschließen, dass die Sandbienen in der nächsten Saison mangels Alternativen zurückkehren und erneut ihre Brut im Sandkasten ablegen. Deshalb soll nun ein Insektenhotel sowie eine Sandfläche am Rande des Spielplatzes in der Hoffnung angelegt werden, dass die Insekten dorthin umziehen. Gemeinderat Adrian Heim (Bündnis für Karlsfeld) regte hierzu an, solche Sandflächen überall in der Nähe von Kinder-Sandkästen einzurichten.

Parkplatznot am Friedhof

Auf eine entsprechende Anfrage von Maximilian Keller zum Aufstellen von Mülltonnen am Leerungstag hin verwies Bürgermeister Stefan Kolbe darauf, dass es bei der Entsorgungsfirma (derzeit Remondis) einen kostenpflichtigen Vollservice gebe. Dabei würden dann die Tonnen von ihrem Standplatz vor zur Straße geholt und im leeren Zustand zurückgebracht.

Fremde Personen- und Lastkraftwagen sowie Wohnmobile verschlimmerten die nach dem Wegfall von bis zu fünf Parkplätzen im Friedhofsweg zwischen Friedhofs-Nebeneingang und neuer Grundschule ohnehin schon große Parkplatznot, so beschwerte sich Walter Mach. Deshalb fragte er nach Möglichkeiten, dieses „Fremdparken“ einzudämmen.

Laut Verwaltung handelt es sich beim Friedhofsweg um eine öffentliche Straße, auf der jeder Verkehrsteilnehmer im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Vorgaben parken dürfe. Kolbe ergänzte: „Wir können nur machen, was die Straßenverkehrsordnung hergibt.“

Zum selben Thema hatte Axel Michelet gemutmaßt, Fahrzeuge von der Neuen Mitte würden im Friedhofsweg parken. Doch das konnten Kolbe und seine Verwaltung mit dem Hinweis auf die mehr als 800 Meter Entfernung ausschließen.

Sämtliche Ampeln haben LED-Licht

Um Energie zu sparen, so Gunter Steinmüller, sollten die Ampeln an der Hochstraße ab 20.30 Uhr ausgeschaltet und grundsätzlich auf LED-Leuchtkörper umgestellt werden. Dazu teilte die Verwaltung mit, „sämtliche Lichtzeichenanlagen im Gemeindegebiet Karlsfeld sind bereits auf LED umgestellt“. Für beide Ampel-Anlagen, sowohl die an der Münchner Straße bei der B 304 als auch die bei der Bajuwarenstraße seien das Landratsamt als Straßenverkehrsbehörde und das Staatliche Bauamt Freising als Baulastträger zuständig. Aus Gründen der Verkehrssicherheit riet die Karlsfelder Gemeindeverwaltung jedoch dringend davon ab, die Ampeln schon um 20.30 Uhr abzuschalten, weil da immer noch viele Fußgänger und Radler unterwegs seien.

