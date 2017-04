Karlsfeld steht vor einem Riesenprojekt

Knapp 6,7 Millionen Euro Schulden wird Karlsfeld zum Jahresende haben. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 328 Euro – weit unter dem bayerischen Schnitt. Doch das wird sich bald ändern. Denn Karlsfeld investiert Millionen – vor allem in ein Großprojekt.

Karlsfeld – Er könnte zweieinhalb Stunden reden und hätte trotzdem noch jede Menge Themen, sagte der Karlsfelder Bürgermeister Stefan Kolbe am Montagabend bei der Bürgerversammlung im Bürgerhaus. Tatsächlich dauerte sein Vortrag übers abgelaufene Jahr dann genau 84 Minuten. Und gefühlt zwei Drittel dieser Zeit widmete Kolbe dem Themenbereich Kinderbetreuung und Schulen.

Das verwundert nicht. Denn die Gemeinde investiert hier Millionen. Das alles überstrahlende Projekt ist der Neubau der Grundschule an der Krenmoosstraße. Im August 2018 soll es losgehen. Bis zu 650 Schüler sollen nach der Fertigstellung im Sommer 2020 in der sechszügigen Schule unterrichtet werden können. Die Schule bekommt eine Dreifachturnhalle, die auch Vereine nutzen können. „An die 30 Millionen Euro“ werde die gesamte Baumaßnahme kosten, sagte Kolbe. Ohne neue Schulden ist dies nicht zu machen.

Beinahe zeitgleich wird die Verbandsgrundschule München-Karlsfeld neu gebaut. Bauherrin ist hier die Stadt München.

Gebaut wird schon am Lärchenweg. Dort soll Anfang 2018 eine Tagesstätte für vier Krippen- und vier Kindergartengruppen bezugsfertig sein. Kosten: rund 6 Millionen Euro, hinzukommen 450 000 Euro für Erschließungsmaßnahmen. Nebenan baut der Landkreis irgendwann das Gymnasium. Morgen befasst sich der Gemeinderat mit dem Bebauungsplan.

Im laufenden Betrieb seiner Kindertagesstätten fährt Karlsfeld heuer ein Defizit von 6,2 Millionen Euro ein. Der Gemeinderat beschloss eine Erhöhung der Kita-Gebühren um 20 Prozent, damit sich das Defizit wenigstens um 455 000 Euro verringert.

Aktuell werden in Krippen, Kindergärten und Horten 1485 Buben und Mädchen betreut. Die Nachfrage steigt weiter. „Im Kindergartenbereich sind alle Plätze für 2017/18 vergeben“, teilte Kolbe mit. Der Bedarf an Hortplätzen könne vermutlich nicht ganz befriedigt werden, die Gemeinde arbeite an Lösungsmöglichkeiten. Entspannt habe sich die Lage bei den Krippenplätzen.

Kolbe erinnerte daran, dass im Jahr 2006 in Karlsfeld nicht ein Krippenplatz existierte. Heute sind es 276 – und das bei 536 in der Gemeinde gemeldeten Kindern im Krippenalter. Insgesamt schuf die Gemeinde in den vergangenen zehn Jahren 703 Betreuungsplätze in Krippen, Horten und Kindergärten. Kolbe sprach von einer „stolzen Bilanz“.

Zuletzt ging im November das BRK-Kinderhaus an der Röntgenstraße in Betrieb. Auch hier nahm die Gemeinde 6 Millionen in die Hand, um zusätzliche Betreuungsplätze anbieten zu können. Doch das ist es nicht allein. Es braucht auch Fachpersonal – und das ist schwer zu bekommen. Kolbe: „Der Arbeitsmarkt ist hier leergefegt.“

