Busnetz in Karlsfeld soll dichter werden

Eine willkommene Verbesserung des Busangebots war die Einführung der Linie 160 vor einigen Monaten. © Norbert Habschied

Die beständig wachsende Gemeinde Karlsfeld will das ÖPNV-Angebot erweitern. Doch das ist mitunter nicht so einfach.

Karlsfeld – Gymnasiumbau, Bebauung Ludl-Gelände an der Münchner Straße, geplantes Gewerbegebiet an der Schleißheimer Straße: Die Gemeinde Karlsfeld wächst und verändert sich beständig. Hier müsse das Busangebot mitwachsen, forderte das Bündnis für Karlsfeld und formulierte in einem Antrag Wünsche und Ziele (wir berichteten). Das meiste hat der zuständige Landkreis aber ohnehin auf dem Schirm, wie Peter Simon vom Landratsamt in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses des Karlsfelder Gemeinderats verdeutlichte.

Karlsfeld verfüge schon jetzt mit seinen acht Buslinien über ein „sehr, sehr ansehnliches Angebot“, sagte Simon. Dieses Angebot werde permanent überprüft und erweitert. Bis eine neue Linie ihren Betrieb aufnehmen könne, dauere es jedoch, „von der ersten Idee bis der Bus auf der Strecke ist drei bis vier Jahre“. Ein Hauptgrund: Viele reden mit, neben dem Landkreis unter anderem auch die Gemeinde sowie MVG und MVV.

Bündnis-Sprecher Peter Neumann sagte, dass seine Fraktion den Antrag deshalb so frühzeitig gestellt habe, „weil es eben so lange dauert“.

Das Gymnasium an der Bayernwerkstraße soll zum Schuljahr 2025/26 in Betrieb gehen. Wann das Ludl-Gelände bebaut ist und wann die ersten Firmen das neue Gewerbegebiet beziehen werden, ist noch völlig offen.

Simon nahm zu den vom Bündnis genannten Zielen und Wünschen konkret Stellung:

Anbindung Gymnasium: Die Linie 702 soll die Verbindung sicherstellen. Ohnehin verkehrt die Linie 160 schon jetzt in diesem Bereich.

Anbindung des Ludl-Geländes: Eine Idee könnte sein, so Simon, die Linie 160 durch das Baugebiet verkehren zu lassen und nicht mehr über die Haltestelle „Einkaufsmärkte“. Voraussetzung ist laut Simon eine linientaugliche Straßenführung im Baugebiet. Zudem müssten noch Details geklärt werden, zum Beispiel mit dem MVG und der Stadt München. Gespräche fanden schon statt.

Gewerbegebiet Schleißheimer Straße: Die Anbindung war mit der Ausschreibung der Linie 701 oder der Linie 175 vorgesehen, wurde aber per Beschluss der Kreisgremien coronabedingt zurückgestellt. „Die Linie ist noch nicht komplett tot“, sagte Simon, die Einrichtung werde jedoch kostspielig. . Direkte Anbindung der Handwerkersiedlung an den S-Bahnhof: Aktuell besteht eine Verbindung über die Linie 701 mit Umstieg auf die Linie 710, die Fahrzeit beträgt insgesamt etwa 25 Minuten. „Das ist nicht die schnellste Anbindung“, räumte Simon ein. Eine direkte Verbindung wäre nur mit dem Einsatz weiterer Busse möglich und sei „verkehrsplanerisch schwierig“. Mit enormen Mehrkosten sei zu rechnen.

Die anderen vom Bündnis aufgeführten Bereiche seien ausreichend angebunden: die Schulen an der Krenmoosstraße, die Drei Märkte, die Neue Mitte, Hallenbad und TSV-Sportgelände.

Im Verkehrsausschuss des Gemeinderats ist bekannt, dass eine mangelnde Abstimmung der einzelnen Buslinien mitunter zum Ärgernis wird, weshalb vor allem Pendler lieber aufs Auto zurückgreifen. „Es ist halt ärgerlich, wenn einem der Bus vor de Nase wegfährt“, sagte CSU-Gemeinderat und Verkehrsreferent Bernd Wanka.

Für dieses Problem gibt es jedoch einen maßgeblichen Grund: Karlsfeld hat keine zentrale Umsteigestelle wie die Stadt Dachau. „Wir haben das aber auf dem Schirm“, versicherte Simon.

THOMAS LEICHSENRING