Corona: 86-jährige Heimbewohnerin verstorben

Eine Bewohnerin (86) des als Corona-Hotspot geltenden Karlsfelder Seniorenheims ist verstorben. Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis erhöht sich damit auf 32.

Karlsfeld/Dachau – Eine 86 Jahre alte Frau ist in der Nacht auf Sonntag im Krankenhaus an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Die Rentnerin lebte in dem Karlsfelder Seniorenheim, das seit wenigen Tagen als sogenannter „lokaler Hotspot“ gilt (wir berichteten). Seit Ausbruch der Pandemie sind im Landkreis Dachau damit 32 Menschen an den Folgen der Infektion verstorben.

Wie das Landratsamt Dachau mitteilt, wurde ein weiterer Mitarbeiter des Karlsfelder Heims positiv auf Corona getestet. Die Tests der Mitarbeiter aller anderen Stationen haben laut Landratsamt bisher keine positiven Befunde ergeben. Allerdings stehen hier noch einige Testergebnisse aus.

Hygienekonzept im Heim greift

Es habe allerdings den Anschein, dass das Hygienekonzept des Pflegeheims, das unter anderem eine organisatorische und personelle Trennung der Stationen und Stockwerke beinhaltet, gegriffen hat. Das Ausbruchgeschehen sei auf eine Station beschränkt.

Auf dieser Station gibt es inzwischen insgesamt 20 positive Fälle, sechs Mitarbeiter und 14 Bewohner. Vier Bewohner des Heimes müssen aktuell stationär im Krankenhaus versorgt werden.

Vorsorglich findet am heutigen Montag eine Reihentestung aller Bewohner statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in den nächsten Tagen ein zweites Mal getestet.

Landrat Stefan Löwl lässt sich in seinem Urlaub täglich über die Corona-Situation im Landkreis informieren. Er spricht den Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid aus.

7-Tage-Inzidenz unter 35

Neben dem Ausbruch in Karlsfeld hat am Wochenende eine Person ein positives Testergebnis erhalten. Somit sind im Landkreis aktuell 66 Personen infiziert, 112 Personen stehen als direkte Kontaktpersonen (KP1) unter häuslicher Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Samstag nach den Berechnungen des Gesundheitsamts bei 32,3 sowie am Sonntag bei 30,3, also wieder unter dem Signalwert von 35.

Heute geht – wie angekündigt – auf dem Volksfestplatz in Indersdorf das „Bayerische Testzentrum“ für den Landkreis Dachau in Betrieb. Im Testzentrum kann man sich von 16 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr kostenlos und ohne Terminvereinbarung freiwillig testen lassen. Zu beachten ist jedoch, dass wochentags von 16 bis 18 Uhr nur Personen auf Anweisung der Kassenärztlichen Vereinigung oder des Hausarztes getestet werden. Freiwillige Testungen von Personen ohne konkrete Krankheitssymptome, zum Beispiel von Reiserückkehrern, sind wochentags von 18 bis 20 Uhr oder an Wochenenden und Feiertagen möglich.

dn