In Karlsfeld kracht es zweimal - insgesamt vier Verletze

In Karlsfeld ereigneten sich am Dienstag zwei Verkehrsunfälle mit ingesamt vier Verletzen. (Symbolbild) © Marcel Kusch/DPA

In Karlsfeld haben sich am gestrigen Dienstag zwei Verkehrsunfälle ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei insgesamt vier Personen verletzt.

Karlsfeld - Bei zwei Verkehrsunfällen am Dienstag, 1. März, in Karlsfeld haben sich insgesamt vier Personen leicht verletzt.

Karlsfeld: Skoda-Fahrer fährt auf Auto auf - drei Verletze

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der erste Unfall am Vormittag gegen 11.20 Uhr auf der Münchner Straße. Ein 61-jähriger Skoda-Lenker aus Gilching bemerkte eine rote Ampel zu spät und fuhr auf den Mercedes vor ihm. Dieser krachte wiederum auf den VW, der vor ihm an der Ampel wartete.

Der 49-jährige Mercedes-Fahrer, der 43-jährige VW-Fahrer sowie dessen Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Die Feuerwehr Karlsfeld sicherte die Unfallstelle ab. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

Karlsfeld: Audi-Fahrer kollidiert mit Motorradfahrer - ein Verletzter

Ein zweiter Unfall ereignete sich, wie die Polizei mitteilte, gegen 22.30 Uhr auf der Münchner Straße in Richtung Dachau. Ein 26-jähriger Audi Lenker wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur und übersah dabei einen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision.

Der 21-jährige Triumph Daytona Lenker aus Dachau erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste in das Krankenhaus Dritter Orden in München gebracht werden. Der Audi Fahrer aus Neufahrn bei Freising blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro. Auch hier sicherte die Feuerwehr Karlsfeld die Unfallstelle ab, zudem musste die Fahrbahn wegen auslaufender Betriebsstoffe gesäubert werden. mm

