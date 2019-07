Falsche Handwerker betrügen Karlsfelder Rentner

Er hielt sie für die bestellten Fachleute: ein Rentner aus Karlsfeld ist auf falsche Handwerker hereingefallen. Die Männer verlangten eine horrende Summe - für Pfusch, wie die Polizei Dachau betont.

Karlsfeld - Ein 82-jähriger Karlsfelder ist auf falsche Handwerker hereingefallen. Nach Angaben der Polizei Dachau klingelten drei Männer an seiner Haustür und gaben vor, das durch schweren Hagelschlag beschädigte Vordach aus Wellblech reparieren zu wollen. Da der Hausbesitzer für diese Reparatur bereits einer hiesigen Fachfirma den Auftrag gegeben hatte, war er der Meinung, dass die drei Männer Angestellte dieser Firma seien. Nach Beendigung ihrer „Arbeiten“ verlangten die vermeintlichen Handwerker 500 Euro, die sofort zu bezahlen seien. Wie sich im Nachhinein herausstelle, war die Ausführung der Arbeiten äußerst dilettantisch, um nicht zu sagen: vollkommener Pfusch, so die Polizei. Die drei Männer waren auch nicht Angehörige der Karlsfelder Fachfirma, sondern reisende Betrüger, die für schlechte Arbeitsleistungen oftmals vollkommen überzogene Honorare verlangen. Die Polizei rät, keinerlei Arbeiten an der Haustür zu vergeben. Auch soll die Polizei informiert werden, wenn solche Täter auftreten. dn