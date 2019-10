Landrat diskutiert mit Umweltschützern – und wünscht sich konkretere Forderungen

Einer Diskussion zum Thema Klimaschutz hat sich Landrat Stefan Löwl am Freitag auf der Familienmesse gestellt. Michael Staniszewski und Fée van Cronenburg, Mitinitiatoren von Fridays for Future (FFF) Dachau, formulierten ihre Forderungen, die dem Landrat allerdings zu wenig konkret waren.

Michael Staniszewski erläuterte zunächst, wie der Klimaschutz in seinen Augen ablaufe: zum einen auf einer persönlichen Ebene – „ich fahre viel mit dem Fahrrad und so selten wie möglich Auto, ernähre mich vegan“, zum anderen auf der politischen Ebene: „Man muss Druck auf die Politik ausüben“ – und beispielsweise mit Fridays for Future auf die Straße gehen, um sich gemeinsam für den Klimaschutz einzusetzen.

Welche Maßnahmen das Landratsamt bisher umsetzt, stellte Löwl dar: In Schulen und an Messen sei der Landkreis präsent und informiere, zudem setze man sich tagtäglich bei den Themen Dienstfahrzeuge, Abwicklung von Dienstreisen und Erneuerbare Energien mit dem Klimaschutz auseinander. In seiner politischen Tätigkeit versuche Löwl, „Mitstreiter zu finden, um den ÖPNV zu verbessern“.

Lisa Artmaier, Klimaschutzbeauftragte des Landkreises, die die Diskussion moderierte, fragte die FFF-Aktivisten, wie der Klimaschutz im Landkreis aussehen soll. Fée van Cronenburg verlangte „mehr Verantwortungsbewusstsein von politischen Entscheidungsträgern“ und mehr Angebote zur Bildung und Information über den Klimaschutz. „Es gibt genügend Leute in meinem Alter, die noch viel mehr Infos brauchen“, so die 17-Jährige. Außerdem würde sie sich wünschen, dass beim ÖPNV noch mehr getan werde. Wobei Löwl warnte: „ÖPNV ist auch nicht nur ökologisch – mindestens zehn Leute müssen in einem Bus sitzen.“

Der Landrat bat seine beiden Mitdiskutanten um weitere konkreten Vorschläge – auch wie man Leute motivieren könne, sich zu informieren. „Angebote gibt es bereits viele!“ Michael Staniszewski erklärte, dass FFF lediglich auf die Wissenschaft verweise – und ein Lösungsweg aus der Klimakrise sei es, auf Erneuerbare Energien zu setzen. Löwl hob hier die Gemeinde Sulzemoos hervor, die dank eines Solarkraftwerks stromautark sei.

Zum Abschluss der spärlich besuchten Diskussion gab es einige Fragen aus dem Publikum, etwa nach dem Stand der Dinge beim Pilotprojekt Schnellradwege. „Einen passenden Korridor zu finden, ist schwierig“, sagte Löwl. Letztlich werde für einen Schnellradweg genau so viel Platz benötigt wie für eine alte Kreisstraße. Und oftmals entstehe hier genau der Konflikt Natur gegen Natur. „Wie beim Bau eines Windrads müssen wir uns fragen, was uns wichtiger ist: der Klimaschutz oder der Artenschutz?“, so der Landrat.

Die letzte Frage richtete sich an die FFF-Aktivisten: Welche Anregungen gibt es für Schüler, die sich engagieren wollen? „Das Wichtigste ist die Erkenntnis, dass etwas falsch läuft“, sagte Fée van Cronenburg. Weitere Punkte: auf Fleisch verzichten, weil die Fleischproduktion einen großen CO2-Fußabdruck hinterlasse, sich politisch engagieren, Demos besuchen – „und sich bei Fridays for Future engagieren“.