In Farbe verwandelte Inspiration

Schwarz-Weiß-Fotos von Kindern inspirieren sie in besonderem Maße. Die Aufnahmen verwandelt die Malerin Christa Spencer in Bilder, die Emotionen freisetzen.

Karlsfeld – Christa Spencer malt Kinder. Am liebsten stellt die Wahl-Dachauerin sie stehend und von vorne dar. Das hat sich im Laufe ihres 20-jährigen Kunstschaffens so ergeben, vor allem aber in ihrer Kunststudienzeit in Trier. Das war vor fünf Jahren. Doch die 71-Jährige denkt nicht ans Aufhören. „Das Thema ist noch nicht ausgeschöpft, aber natürlich male ich zwischendrin auch Blumen und Landschaften, um Abstand zu bekommen“, sagt die frühere Krankenkassen-Mitarbeiterin und Betriebsrätin.

In der Ausstellung in der Galerie Kunstwerkstatt des Karlsfelder Kunstkreises, die heute eröffnet wird, sind jedoch nur Gemälde zu sehen, die Kinder zeigen. 19 Stück an der Zahl. Vorlagen für die Acrylgemälde sind Fotos. „Doch ich möchte nicht mit dem Foto konkurrieren, sie inspirieren mich nur“, erklärt Christa Spencer ihre Malweise und Darstellungsart. Denn die Kinder sind keineswegs realistisch auf Leinwand gebannt. Expressiv und bunt erscheinen die Kindergestalten auf den Leinwänden. Teilweise verschmelzen die Figuren mit dem abstrakten Hintergrund. Vor allem in ihren neueren Arbeiten sind die Körper mit der Umgebung versponnen. „Ich möchte, dass meine Bilder beim Betrachter Emotionen auslösen“, sagt Chrsita Spencer.

Kurioserweise sind Emotionen der Abgebildeten in den großformatigen Gemälden meist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, denn Gesichtsausdrücke oder gar Züge sind nur schemenhaft zu erkennen oder gar nicht vorhanden. Doch die Farbigkeit und die Körperhaltung der Kinder lassen Gemütszustände und Situationen vermuten: zwei Mädchen, die am Ufer eines Flusses sitzen ,oder zwei Buben, die auf einem Baumstamm ruhen beispielsweise. In einem Bild scheint ein Mädchen einen Jungen schützend in den Arm zu nehmen, es könnten Geschwister sein. Sicher weiß es der Betrachter nicht.

Christa Spencer gibt ihren Bildern nur selten Namen. „Ich versuche hauptsächlich mit alten Fotos zu arbeiten“, erzählt sie. Es sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Dort könne sie am besten die Stimmung hineininterpretieren, die das Bild bei ihr auslöst, und somit „die Farbe benutzen, die gerade passt“.

Doch die Künstlerin schießt auch schon mal selbst ein Foto und verarbeitet es, wie beispielsweise das von zwei Mädchen im Dirndl vom Dachauer Kinderumzug. Auch ein Anzeigenausschnitt aus der Zeitung hat sie schon inspiriert. Heraus kam ein Mädchen im blauen Kleid, das durch strahlendes Gelb läuft. „Es ist schön, Kind zu sein und so losgelöst durch die Welt zu gehen“, erklärt Christa Spencer ihre Intention zu den Gemälden. Wichtig sei ihr aber auch ein wenig Erinnerungsarbeit zu leisten, weshalb sie viele Fotos aus der Kriegszeit verarbeitet.

Die Ausstellung von Christa Spencer in der Galerie Kunstwerkstatt Am Drosselanger in Karlsfeld eröffnet am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr. Anschließend ist sie an den Wochenenden 17. und 18. sowie 24. und 25. Juni, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Miriam Kohr