Damit niemand alleine feiern muss

Freuen sich auf das gemeinsame Essen: Das Bild zeigt einen Teil der Gruppe des „You-Treff“ in St. Anna. In der Regel sind es 25 junge Menschen zwischen elf und neunzehn Jahren. Ganz links Ramona Mereu, die das Fest organisiert. ep © EP

Jugendgruppe organisiert gemeinsames Essen im Saal von St. Anna. Weihnachten soll schließlich für alle ein Fest der Liebe sein

Karlsfeld – Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen: Es gibt Rindsgulasch mit selbst gemachten Spätzle und als Nachtisch duftende Ausg’zogene. Beim Weihnachtsessen an Heiligabend in St. Anna gibt es diese Köstlichkeiten für alle, die nicht alleine zu Hause feiern möchten und sich auf gemeinsame, gesellige Stunden freuen. Von 11 Uhr bis 15 Uhr findet es im Saal von St. Anna statt.

Diese liebevolle Idee hatte eine Gruppe von rund 25 Jugendlichen, die sich in Sankt Anna und Sankt Josef als „You-Treff“ jeden 3. Mittwoch im Monat zusammen finden. „Wir beten gemeinsam, machen Ausflüge, kochen, feiern oder planen Jugendgottesdienste“ heißt es im Pfarrbrief über diese Gruppe. Die Organisation und geistliche Begleitung übernehmen Ramona Mereu und Jadranka Pintur. „Das letzte Mal haben wir über den Sinn von Weihnachten gesprochen“, sagt Ramona Mereu. „Wir werden beschenkt mit Christus und wir möchten auch etwas weiter schenken an Nächstenliebe.“ Da tauchte die Idee mit dem Essen auf.

Dazu gibt es Musik und eine kleine Andacht. Es soll „ein Fest der Liebe, Besinnlichkeit und Geborgenheit“ werden, so steht es in der Einladung. „Jeder aus der Gruppe hat eine Aufgabe übernommen“, so Mereu. Ob sie nun den Raum schmücken oder die vielen Zwiebeln schälen fürs Gulasch – es gibt einiges zu tun. Für das Gelingen der Spätzle gibt es eine länderspezifische Garantie: „Wir haben eine Schwäbin unter uns!“

Man kann sich noch für das kostenlose Essen anmelden bis zum morgigen Dienstag, 20. Dezember, bei Ramona Mereu unter Telefon 01 78/4 60 59 73 oder bei Diakon Enthofer unter 0170/4 11 25 72 oder per E-Mail an ramonamereu@hotmail.de. Auch wer abgeholt werden möchte, kann das bei der Anmeldung sagen.