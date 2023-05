Das alte Einheimischen-Modell ist tot

Die sozialen Kriterien und Ortsansässigkeit nun gleichwertig, wenn es gilt, Bewerber für ein Einheimischenmodell auszuwählen (Symbolbild) © Rupert Oberhäuser/IMAGO

Die sozialen Kriterien und Ortsansässigkeit nun gleichwertig, wenn es gilt, Bewerber für ein Einheimischenmodell auszuwählen. Im Karlsfelder Gemeinderat wurde fleißig debattiert.

Karlsfeld – Früher versuchten Gemeinden Ortsansässigen mit Einheimischen-Modellen bessere Chancen bei Erbbau- oder Kaufgrundstücken zu verschaffen. Doch dann kam vom Europäischen Gerichtshof ein Einspruch zur bisherigen Praxis. Deshalb musste jetzt auch der Karlsfelder Gemeinderat neue Vergabekriterien erlassen.

„Einheimischen-Modelle sind noch zulässig, allerdings nach sozialen Gesichtspunkten“, sagte Rechtsanwalt Mathias Reitberger aus München, der als Rechtsberater der Gemeinde in die jüngste Ratssitzung eingeladen worden war. Wichtig sei jetzt vor allem die Einkommensgrenze von höchstens 55 172 Euro pro Jahr und Person, also 110 344 für einen Zweipersonenhaushalt sowie eine Vermögensobergrenze von maximal 35 Prozent des Verkehrswerts der angestrebten Wohnung oder des Hauses. Im Großraum München würden teilweise auch 40 Prozent akzeptiert. Nur wer bei beiden unter diesen Obergrenzen bleibt, dürfe beim Vergabeverfahren berücksichtigt werden. Beide seien durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) unumstößlich vorgegeben.

Ortsansässigkeit und soziale Kriterien

Dann sei auch eine Ortsansässigkeit von fünf Jahren zulässig. Außerdem gehe es um soziale Kriterien wie junge Familien, Anzahl der Kinder und die wirtschaftlichen Verhältnisse. Je weniger Einkommen und Vermögen die Antragsteller hätten, desto mehr Punkte bekämen sie im Zuteilungsverfahren gutgeschrieben. „Aber umso schwieriger ist es für diese dann auch gerade im Münchner Großraum, so ein Projekt zu stemmen“, so Reitberger. Die Bewerber müssten die Finanzierung des Objekts nachweisen.

Eine weitere Bedingung ist, dass die Käufer den Wohnraum auch selbst nutzten. Sonst müssten sie das Objekt zurückgeben. Das alles bedeute, das die Ortskriterien nicht höher als die sozialen zu bewerten seien.

„Vermögen innerhalb der Familie würde so doch verwehrt“, meinte Michael Fritsch (Bündnis 90/Die Grünen). Doch das sei unrealistisch. Auch Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) sagte, es müsse innerhalb der Familie möglich sein, dass beispielsweise Eltern oder Großeltern ihren erwachsenen Kindern finanziell unter die Arme greifen. Aber letztlich müsse eine Bank die Finanzierung darstellen können.

Berechnung der Einkommensgrenze

Wie die Einkommensobergrenze berechnet werde, wollte Adrian Heim (Bündnis für Karlsfeld) wissen. Das erklärte Steuerberaterin Beate Full (SPD) anschaulich: „Das ist der Gesamtbetrag aller Einkünfte. Da wird alles in einen Topf geworfen und umgerührt. Von dieser Zwischensumme zieht man die privaten Vorsorgeaufwendungen, Sonderausgaben, Kinderfreibeträge und so weiter ab.“ Geschäftsleiter Francesco Cataldo sagte: „Die Gemeinde hat Jahreslohnsteuerbescheinigungen vom Arbeitgeber verlangt.“ „Das reicht nicht“, erwiderte Full. „Wer noch ein bisschen andere Einkünfte hat, muss eine Einkommensteuererklärung abgeben. Aber wer nur ein niedriges Einkommen hat, wird eine Immobilie in Karlsfeld kaum finanzieren können.“

Sorge um Missbrauch des Modells

„Ist es möglich, dass ein Antragsteller zwar wenig eigenes Einkommen hat, aber die Zahnarzt-Mutter bezahlt den Kauf der Immobilie“, fragte SPD-Fraktions-Vorsitzender Franz Trinkl. Mit dem vorliegenden Text der Vergabekriterien versuche die Gemeinde zwar Missbrauch zu verhindern, so Rechtsanwalt Reitberger, „aber alles können wir nicht ausschließen“. Auf jeden Fall werde die Bank ein Auge auf die Finanzierung werfen und fragen, wo die Sicherheiten sind.

Andreas Wagner (CSU) warnte davor, nur auf dem Einkommensteuerbescheid aufzubauen. Es gebe schließlich mal gute und mal schlechte Jahre.

Cataldo wies darauf hin, dass deshalb jeweils auch die vergangenen drei Steuerbescheide bewertet würden. Wer solch einen Antrag stelle, müsse sich von seinem Steuerberater sein jüngstes Einkommen eben vorzeitig attestieren lassen und könne nicht im Extremfall die Einkommensteuererklärung für 2021 erst im Februar 2024 vom Steuerberater abgeben lassen.

Das Problem lasse sich ganz einfach lösen, meinte Fritsch: Es gehe um die „letzten drei verfügbaren Steuerbescheide“. Das Wie des Nachweises sei ohnehin offen, betonte Rechtsanwalt Reitberger. So wurden die Vergabekriterien einstimmig beschlossen.

Reinhard-Dietmar Sponder