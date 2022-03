Das Unerträgliche ertragbar machen: Die Karlsfelderin Lyuba Yelina engagiert sich seit Kriegsbeginn für Geflüchtete

Von: Christiane Breitenberger

Alltagsroutine ist wichtig – Hier spielen Sara, Max Berchtenbreiter, Liam, Nastya Boiko und Lyuba Yelina (v.l.) © Norbert Habschied

Für Menschen, die aus der Ukraine fliehen, ist es oft schwer, hier, in Sicherheit, wieder in einen Alltag zu finden, der sie mental gesund hält. Die Karlsfelderin Lyuba Yelina engagiert sich seit Kriegsbeginn für Geflüchtete. Sie weiß, wie es ist, plötzlich in einer fremden Stadt zurecht kommen zu müssen, was wirklich helfen kann, und was eben nicht.

Karlsfeld/Odessa – Sara kniet am Boden und kritzelt mit einem blauen Wachsstift in ein Malbuch, ein kleiner Kinderlautsprecher spielt das Lied „Es kommt ein Bi-Ba-Butzemann“. Eigentlich lebt das fast zweijährige Mädchen mit ihren Eltern in Odessa. Dass sie jetzt sicher in einem Kinderzimmer spielen kann, verdankt sie ihrer Mama und deren Freundin aus Karlsfeld.

Lyuba Yelina ist 26, sie ist in Odessa aufgewachsen, lebt aber bereits seit 2001 in Deutschland. Jetzt ist sie mit ihrem Mann Max Berchtenbreiter (27) und ihrem Sohn Liam (1) in Karlsfeld zu Hause.

Von dort aus organisiert sie noch in der Nacht, in der Russland in ihre Heimat einmarschierte, eine Hilfsaktion für Freunde und Bekannte in der Ukraine, fährt mit andern aus ihrer Familie zur Grenze, um Menschen aus dem Kriegsgebiet zu holen. Eine von ihnen ist ihre Freundin Nastya Boiko (26), die Mama von Sara.

Seit fast drei Wochen leben Sara und ihre Mutter zusammen bei Familie Yelina/ Berchtenbreiter. In der Drei-Zimmer-Wohnung stapeln sich Kartons, alles Spenden für Kriegsflüchtlinge.

Für Nastya Boiko ist ihre Freundin eine Heldin. Aber nicht nur, weil sie ihr „unendlich dankbar ist, dass wir hier im Zimmer von ihrem kleinen Sohn wohnen dürfen“, sondern auch, weil sich die Karlsfelderin seit Kriegsbeginn täglich für Menschen, die fliehen stark macht. Auch wenn sie im Moment nicht mehr an die Grenze fährt, um Menschen aus dem Kriegsgebiet zu holen, engagiert sich Lyuba Yelina nach der Arbeit mehre Stunden am Tag für Geflüchtete. Sie vermittelt Kontakte, Wohnungen, Zwischenunterkünfte, Sachspenden. Sie ist begeistert und gerührt von so viel Solidarität. „Es ist so schön, zu sehen, wie viele Menschen wirklich unkompliziert helfen wollen“, sagt die 26-Jährige. Doch nicht alles, was vielleicht gut gemeint ist, hilft den Flüchtlingen. Einigen ist nicht bewusst, was die Menschen aus dem Kriegsgebiet brauchen, um in Ruhe anzukommen und mental gesund zu bleiben (siehe Infokasten).

Lyuba Yelina weiß: Menschen, die jetzt aus der Ukraine fliehen, haben andere Dinge gesehen und erlebt, wie noch vor drei Wochen, sind schwerer traumatisiert. „Sie haben Leichen gesehen, Kinder, die tagelang nichts essen, mussten mit toten Menschen in Bunkern ausharren.“ Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man Menschen aufnimmt. Eine Couch als Zwischenstation mag in Ordnung sein, aber wer länger bleibt, „braucht einen Rückzugsort an dem er weinen kann, schreien kann, oder einfach nur seine Ruhe hat“, betont die 26-Jährige.

Auch wenn Nastya Boiko nicht lange im Kriegsgebiet war, jedes Flugzeug, das sie in Karlsfeld hörte, schreckte sie auf. „Die Angst sitzt einfach sehr tief“, weiß ihre Freundin. Doch Nastya Boiko versucht stark zu sein, psychsich gesund zu bleiben, „für meine kleine Sara“. Es hilft ihr, wenn es die Angst und die Sorge um ihre Familie zulassen, machmal in die Alltagsroutine abzutauchen. Sie geht mit ihrer Tochter spazieren, beobachtet die Rehe, fährt nach München. Wenn sie nicht mit ihrer Familie telefoniert, versucht sie sich abzulenken, wo sie kann, dafür ist es wichtig, dass sich ihre eigene Routine entwickeln kann.

Sie kann zwar schlafen, aber das erste und letzte, was sie jeden Tag macht, sind Nachrichten über die Ukrainie zu lesen – auch wenn sie ihr das Herz brechen, wie sie sagt. „Ich schlafe ein und wache auf, mit meinem Handy in der Hand.“ Denn von ihren Freunden und ihrer Familie wissen die 26-Jährige: In der Ukraine weiß man derzeit nicht, wo man wirklich sicher ist – nicht mal auf dem Land. Sie hören von Frauen, die in Kiew in U-Bahnschächten ausharren, in Bunkern, aber ihnen ist klar, wenn eine Bombe einschlägt, sind sie dort begraben und werden dort sterben.

Nastya Boikos Familie lebt auf dem Land, „ich will glauben, dass sie dort sicher sind“, sagst die 26-Jährige. Jeden Tag spricht sie mit ihnen, weiß, die Regale in den Supermärkten sind jetzt meistens leer. Trotzdem sei es dort noch besser als in der Stadt, in Odessa, wo noch einige Freunde von ihnen mit ihren kleinen Kindern sind. Täglich weckt sie dort der Raketenalarm. Während sie das sagt, schallt das „Bi-Ba-Butzemann“-Lied für ihre Tochter aus dem Lautsprecher im Kinderzimmer. Nastya Boiko weiß, wie viel Glück sie hat, jetzt in Karlsfeld zu sein, dass sie sich keine Sorgen um ihren Mann machen muss, der als Seemann gerade nicht in der Ukraine ist.

Lyubas voller Name ist eigentlich Lyubov, das heißt auf Russisch: Liebe. Kein Name passt besser zu ihrer Freundin, findet Nastya Boiko. Sie ist überwältigt von all der Liebe, die ihr trotz der brutalen Situation begegnet. Sie betont: „Wenn alle Menschen so freundlich wären wie die, die mir seit meiner Flucht begenet sind, wäre die Welt ein besserer Ort.“

Tipps für Menschen, die Kriegsflüchtlinge bei sich aufnehmen Von ihren vielen Kontakten als Helferin für Kriegsflüchtlinge weiß Lyuba Yelina, was die Menschen in ihrer neuen Unterkunft am nötigsten brauchen.

Eine große Hilfe ist zum Beispiel, bei Behördengängen zu unterstützen. „Für nicht Einheimische ist das ein Dschungel, das ist schon für Einheimische schwer“, sagt Max Berchtenbreiter, der Mann von Lyuba Yelina. Was alles nötig ist, sei gut auf der Seite des Dachauer Landratsamts zu finden.

Auch ein Tapetenwechsel kann helfen, mal ein Ausflug oder ein Besuch im Zoo, „aber ohne darauf zu drängen“, betont Yelina. Und: Man dürfe keine Erwartungen jeglicher Art an diese Menschen haben. „Das sind keine Vorzeigeobjekte, keine Haustiere, es ist kein Sprachaustausch“, betont Yelina. Auch Überbehütung sei ein Thema. „Es fällt auf, dass viele, die Kriegsflüchtliche aufnehmen, zu überfürsorglich sind“, erklärt Lyuba Yelina. „Es ist toll, wenn anfangs ein voller Kühlschrank bereit steht, aber die Menschen wollen auch wieder selber einkaufen, selbstständig aussuchen, was sie mögen und brauchen.“ Auch hier hat sie einen Tipp für Menschen, die helfen möchten: Anstatt Sachspenden abzugeben, ist es eine tolle Möglichkeit, „Gutscheine von Supermärkten und Geschäften zu spenden, das schenkt den Geflüchteten etwas Selbstständigkeit.“ Manchmal helfe es auch, die Menschen selbst kochen oder aufräumen zu lassen, um ihnen die Chance geben, zurück zur Normalität zu finden.

Zudem gilt: Kinder und Erwachsene gehen unterschiedlich mit ihren Erlebnissen um, die einen wollen drüber reden, für andere ist es zu schmerzhaft. Hier kann es helfen, „sofern es die Geflüchteten wollen, im Internet oder in Hilfsgruppen in sozialen Medien nach Psychologen zu suchen“, so Yelina.

Bei Sprachschwierigkeiten seien Google-Übersetzer oder eine kostenlose Übersetzungsapp fürs Handy essenziell für die Verständigung, „denn nur wenige sprechen Englisch“. cb