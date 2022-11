Den Wald vor lauter Bäumen sehen: Mitglieder des Karlsfelder Kunstkreises stellen in der Galeriewerkstatt aus

Von: Miriam Kohr

Die Mitglieder des Karlsfelder Kunstkreises stellen in der Galeriewerkstatt aus. Heute ist Vernissage.

Karlsfeld – Im Vorfeld zur Mitgliederausstellung des Karlsfelder Kunstkreises, die am heutigen Freitag eröffnet wird, lief in diesem Jahr alles ein wenig anders. Das Thema wurde erst später festgelegt, und auch das Thema an sich ist für den Kunstkreis fast ungewöhnlich: Bäume.

„Normalerweise stimmen wir bereits im Februar über die Mitgliederausstellung ab, weil aber viele einwendeten, man wisse ja nicht, was bis November noch alles passiert – coronabedingt – wollten wir warten“, erzählt Vorsitzender Klaus-Peter Kühne. Also setzte man sich im Sommer nochmals zusammen.

Auf der Liste standen einige zweideutige Begriffe, doch „Bäume“ machte „mit großem Abstand“ das Rennen – ebenfalls eher ungewöhnlich – mit „doppelt so vielen Stimmen wie der Zweitplatzierte“, wie Kühne verrät. Das zeige vor allem, dass die Mitglieder nach den ereignisreichen, holprigen Jahren ein „normales, selbsterklärendes Thema“ einem gesellschaftlichen oder politischem vorzogen.

Und so setzten sich die meisten Mitglieder künstlerisch mit der Gestalt des Baumes auseinander, malten Äste oder deren Schatten, klebten Collagen aus verschiedenen Bäumen oder gestalteten Bäume aus verschiedenen Materialien. Einige Künstler verwenden auch den Baum selbst in ihren Arbeiten, wie Anita Neuhaus, die Rinde in ihrem Gemälde einarbeitete, oder Meinhart Meyer, der Buchenholz eine neue Gestalt gibt.

Doch ganz unpolitisch sind einige Werke eben doch nicht. So scheint der kahle Stamm von Tayama Ramos da Silva-Nielsen an den Sägestellen dem Betrachter den Spiegel vorzuhalten, die Statue von Klaus Herbrich mit einem kahlen Bonsai auf einem roten Stein erinnert an die Dürren, und Liz Schinzler weist mit ihrem Objekt auf folgendes hin: „Bäume gibt es seit 390 Millionen Jahren“. In Alexander Krohmers Fotografie löst sich der Wald womöglich zugunsten der modernen Welt in Pixeln auf.

So oder so kann der Besucher von Baum zu Baum wandeln, seine eigenen Interpretationen finden und den „Wald“ in der Galeriekunstwerkstatt entdecken.

Die Ausstellung „Bäume“

startet mit einer Vernissage am 11. November um 19 Uhr. Sie ist dann bis 20. November, immer am Wochenende von 14 bis 18 Uhr, geöffnet.