Der Karlsfelder Kunstspaziergang ist eröffnet

Keine Kunst, keine Konzerte, kein Kabarett: Auch in Karlsfeld steht die Kultur wegen Corona weitgehend still – bis jetzt. Denn der Karlsfelder Kunstkreis stellt aus und dafür braucht es keine Galerie. Stattdessen bieten sich Schaufenster der örtlichen Geschäfte an.

Karlsfeld – „Uns war klar, dass wir uns nicht unterkriegen lassen“, betonte zweiter Bürgermeister Stefan Handl am Freitag bei der Eröffnung des 1. Karlsfelder Kunstspaziergangs. „Wir haben uns gefragt, wie wir die Kultur wieder in Gang bekommen.“ So hat er mit Kulturreferentin Ingrid Brünich den Kunstkreis um ein Gespräch gebeten. Dabei wurde die Idee der „neuartigen Präsentationsform“ geboren, wie es Handl nennt. „Wir gehen mit der Kultur raus auf die Straße, wo wir uns mit dem Abstand leichter tun.“

Der Kunstkreis musste nicht lange überzeugt werden. „Nach der ersten Rundmail waren viele sofort spontan dabei“, sagte Kunstkreis-Vorsitzender Klaus-Peter Kühne. Die Künstler gingen also auf Schaufenstersuche: Wo bietet es sich an, ein Werk oder gleich mehrere auszustellen?

Ingrid Brünich schrieb die Gewerbetreibenden daraufhin an. „Die waren alle dabei“, sagte Kühne beim ersten Rundgang – noch immer überrascht von der Bereitschaft.

55 Werke von zwölf Künstlern gibt es bis 6. September zu sehen: am Rathausplatz, am Bruno-Danzer-Platz in der Neue Mitte sowie an der Münchner Straße. Aquarelle von Manfred Schmölz beim Frisör, Marmor-Skulpturen von Klaus Herbrich bei der Audi BBK, Acrylbilder von Ottilie Patzelt in der Apotheke oder Collagen von Liz Schinzler in der Bücherei – die Vielfalt der Werke ist so groß wie die Schaffenspalette der Kunstkreis-Mitglieder.

„Wir haben ja gerade eine schwierige Zeit, also habe ich meine Motive mit Bedacht gewählt“, sagte die Architektin Anja Grafe-Friedrich über ihre Aquarelle. Münchner Ansichten von schönen Plätzen und Sehenswürdigkeiten machen nun Lust auf Ferien daheim. „Mich beeindrucken und interessieren Spiegelungen“, sagte der Fotograf Alexander Krohmer vor dem Bürgertreff über seine Arbeiten. Sie zeigen Spiegelungen auf New Yorker Schaufenstern.

„Ich zeige sehr alte Arbeiten“, informierte die Fotografin Tayama da Silva Nielsen die Teilnehmer. Ihre Schwarz-Weiß-Fotografien sind in der Sparkasse zu sehen. Sie spielte bei der Serie mit einer alten Kamera mit Doppelbelichtungen, so vermischen sich beispielsweise Naturaufnahmen und Portraits.

Auch Vorsitzener Klaus-Peter Kühne ist mit einer Mischtechnik aus Fotografie mit dem Titel „Regengarten“ dabei. Mit seiner gelb-blauen Farbigkeit scheint es von Edeka selbst dort platziert zu sein. Kärtchen in den Schaufenstern weisen den Weg sowie benennen stets den Künstler. Kaufinteressenten können sich über E-Mail an den Kunstkreis wenden. Ausstellungsorte sind: Bruno-Danzer-Platz: EDEKA, Friseur MI Hairstyle, Apotheke und Audi BKK; Rathausplatz: Bürgertreff, Gemeindebücherei und Buchladen Blätterwerk; Münchner Str.: Apotheke im Vital Center und Sparkasse. Miriam Kohr