Der „Problembiber“ von Karlsfeld

Teilen

Hier nicht mehr parken: Weil der Biber ganze Arbeit leistet, droht eine Unterhöhlung des Wiesenwegs. © Leichsenring

2006 machte Bruno das bayerisch-österreichische Grenzgebiet unsicher. Er galt bald als „Problembär“. Die tierische Thematik in Karlsfeld ist weniger bedrohlich, aber teuer: der „Problembiber“.

Karlsfeld - „Der Biber fühlt sich in Karlsfeld wohl“, teilte Christina Bosch von der Tiefbauabteilung im Rathaus am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss mit. An fast allen Gewässern im Gemeindegebiet ist das Tier anzutreffen – am Reschenbach, an der Würm – und auch am Moosgraben neben dem Wiesenweg in der Handwerkersiedlung.

Der Biber unterhöhlt den Wiesenweg in Karlsfeld

Den Moosgraben nimmt der Nager gewissermaßen wörtlich: Er gräbt. Und zwar bis weit unters Bankett des Wiesenwegs. Ob und inwieweit die Substanz der Straße selbst schon unterhöhlt ist, wird gerade untersucht.

Die Gemeinde ist in Absprache mit dem Biberberater des Landkreises, was mögliche Maßnahmen am Moosgraben betrifft. Um die Böschung gegen weitere Untergrabungen zu sichern, könnte zum Beispiel eine Baustahlmatte bis einen Meter unter der Gewässersohle eingelassen werden. Und das auf einer Länge von 350 Metern – eine aufwendige und teure Maßnahme.

Der Karlsfelder Naturfotograf Michael Matziol musste keineswegs weit reisen, um Biber abzulichten. Dieses Foto entstand in Karlsfeld an der Würm. © Matziol

Für die Beseitigung von Biberschäden im Gemeindegebiet insgesamt werden 300 000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Etwa 15 Millionen Jahre war der Biber im Gebiet des heutigen Bayern zuhause. Doch der Mensch jagte ihn, im 19. Jahrhundert waren die Biber nahezu in ganz Europa verschwunden, in Bayern gab es gar keine mehr. Von Mitte der 60er bis Anfang der 80er Jahre siedelten Bund Naturschutz und Landwirtschaftsministerium den Biber wieder in Bayern an.

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist der Biber streng geschützt. Es ist verboten, ihn zu jagen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder seine Baue und Dämme zu zerstören.

tol

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.