Der Traum vom gemeinschaftlichen Wohnen in Karlsfeld

Innovativer, moderner Wohnkomplex: Der Bau des Maro-Gebäudes an der Bayernwerkstraße westlich der S-Bahn in Karlsfeld ist seit Kurzem fertig. Dort leben nun rund 50 Karlsfelder, in einem für Karlsfeld einzigartigen Wohnprojekt zusammen. © Norbert Habschied

An der Bayernwerkstraße in Karlsfeld ist etwas Besonderes entstanden: das Mehrgenerationenhaus der Maro-Genossenschaft. Es ist einzigartig auf dem Gemeindegebiet. Etwa 50 Karlsfelder sind dort eingezogen. Im Mittelpunkt steht die Gemeinschaft. Für die ehemalige Karlsfelder Gemeinderätin Karin Boger geht damit ein langersehnter Traum in Erfüllung, wenn auch anders als gedacht.

Karlsfeld – Jahrelang hat Karin Boger für ihr Anliegen gekämpft: eine Seniorenvilla in Karlsfeld. Die ehemalige Gemeinderätin träumte von bezahlbarem Wohnraum für Senioren in Karlsfeld, von einem gemeinsamen Zuhause, in dem ältere Menschen zwar allein leben, sich aber in Gemeinschaftsräumen treffen können.

Verfechterin von sozialem Wohnraum für Senioren in Karlsfeld: Ohne die ehemalige Gemeinderätin Karin Boger wäre der Bau des ersten genossenschaftlichen Mehrgenerationenhauses in Karlsfeld nicht möglich gewesen. Ursprünglich wollte auch sie dort ein neues Zuhause finden, entschied sich dann aber doch um. © Norbert Habschied

Eine Seniorenvilla gibt es zwar immer noch nicht, aber Bogers Vision ist – in abgewandelter Form – dennoch Wirklichkeit geworden. Denn auf dem Grundstück der Gemeinde Karlsfeld an der Bayernwerkstraße westlich der S-Bahn ist der Bau des Mehrgenerationenhauses der Maro-Genossenschaft seit Kurzem fertig geworden.

50 Karlsfelder haben ein neues Zuhause gefunden

In Hauswiesen 1, wie die genaue Adresse lautet, haben rund 50 Karlsfelderinnen und Karlsfelder ein neues Zuhause gefunden. Es sind Familien, Alleinstehende und Paare aller Altersgruppen. Sie leben in den insgesamt 17 Wohnungen, wovon elf gefördert werden und sechs freifinanziert sind.

„Ich bin überglücklich“, sagte Boger anlässlich des Grundsatzbeschluss des Gemeinderates, das erste genossenschaftliche Wohnprojekt in Karlsfeld zu realisieren. Die 83-Jährige hatte damals der Gemeinde den Kontakt zur Maro-Genossenschaft vermittelt. Über viele Jahre setzte sie sich gemeinsam mit den Mitgliedern ihres Fördervereins Seniorenvilla für bezahlbaren Wohnraum im Alter ein. Sie und ihre Mitstreiter ließen nie locker, auch wenn ihre Idee im Gemeinderat viele Male auf taube Ohren stieß, weil das Geld für Sozialwohnungen fehlte. Boger und ihr Team gaben über all die Zeit nicht auf.

Wohngenossenschaft Das Maro-Haus ist ein genossenschaftlicher Bau. Genossenschaften sind eine Mischung aus Verein und AG, die einem ideelen Zweck, hier dem Wohnungsbau, dienen. „Wir nehmen so viel Miete wie nötig und so wenig wie möglich“, versicherte Martin Okrslar von der Maro-Genossenschaft, als er die Grundzüge des Projekts 2015 im Karlsfelder Gemeinderat vorstellte. Finanziert wird das Projekt über Anteile, die die Mieter und andere Investoren erwerben. Bund und Freistaat fördern das Projekt.

Das genossenschaftliche Mehrfamilienhaus westlich der Bahn ist eines von zwei Erfolgserlebnissen. Denn in der Parzivalstraße sind bereits vor mehreren Jahren 79 Sozialwohnungen entstanden, wovon 16 ganz allein für Senioren bestimmt sind.

Im Mittelpunkt des Maro-Projekts steht das nachbarschaftliche Miteinander

In dem Maro-Mehrgenerationenhaus gibt es zwar keine ausgewiesenen Wohnungen, die speziell für ältere Menschen gedacht sind, dennoch ist Karin Boger von dem Genossenschaftsbau begeistert. Denn im Mittelpunkt des Maro-Projekts steht das nachbarschaftliche Miteinander, was auch Silke Beck, Mieter- und Interessentenbetreuerin der Maro-Genossenschaft betont. In dem Mehrgenerationenhaus in Karlsfeld gibt es deswegen einen gemeinsamen Aufenthaltsraum, eine Hobby-Werkstatt und einen Garten, um den sich die Bewohner zusammen kümmern. Mit einem Carsharing-Angebot können sie sich sogar ein Auto teilen.

Es ist schade, wenn in 14 Reihenhäusern acht Einzelpersonen leben, während Familien keinen Wohnraum finden.

Die Idee, das alleinstehende Leute in einer Gemeinschaft leben können, gefalle ihr gut, sagt Boger. „So haben wir uns das immer vorgestellt.“ Sie selbst hatte auch bereits mit dem Gedanken gespielt, in eine der Genossenschaftswohnungen zu ziehen. „Es ist schade, wenn in 14 Reihenhäusern acht Einzelpersonen leben, während Familien keinen Wohnraum finden“, sagt Boger. „Ich will niemanden das Haus wegnehmen, aber das ist volkswirtschaftlich Unfug.“

Eingezogen ist Karin Boger am Ende doch nicht in das Maro-Haus. Ihre Töchter hätten sie umgestimmt. „Ich habe eine Riesenfamilie, ich vereinsame nicht so schnell“, erklärt Boger. Ihren Platz in der Genossenschaftswohnung hat nun jemand anderes eingenommen. Jemand, der in dem Mehrgenerationenhaus nicht nur ein neues Zuhause, sondern vielleicht auch eine neue Familie gefunden hat.