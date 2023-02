Der verflixte 710er und sein Streckenverlauf durch Karlsfeld

Von: Verena Möckl

Keinen Schlenker durch das Kerngebiet von Karlsfeld: Die Buslinie 710 bleibt seit mehr als einem Jahr auf der Münchnerstraße. Was einige Karlsfelder erfreut, löst bei anderen Ärger aus. © hab

Der Streckenverlauf der Karlsfelder Buslinie 710 beschäftigt die Gemeinderäte weiterhin.

Karlsfeld – Des einen Freud, des anderen Leid: Mit diesen Worten dürfte sich das Verhältnis der Karlsfelder zu ihrer Buslinie 710 wohl am treffendsten beschreiben lassen. Ziemlich genau vor zwei Jahren hat der Gemeinderat beschlossen, die Buslinie statt im 40-Minuten-Takt im 20-Minuten-Takt fahren zu lassen, allerdings ohne den Schlenker durch das Kerngebiet Karlsfeld, über die Grund- und Mittelschule an der Krenmoosstraße.

Während Anwohner der ehemals viel befahrenen Gartenstraße jubelten, klagten wie berichtet vor allem ältere Karlsfelder, die durch den Wegfall der Haltestellen nun einen weiteren Weg haben oder gar umsteigen müssen.

Die Gemeindeverwaltung ließ in Folge eines Antrags des Bündnis für Karlsfeld auf Erweiterung des Busliniennetzes prüfen, ob jede zweite Fahrt des 710er wieder durch das Gemeindegebiet verlaufen könnte. Günther Rustler vom Ordnungsamt Karlsfeld präsentierte die Auskunft des Dachauer Landratsamtes in der jüngsten Sitzung des Karlsfelder Umwelt- und Verkehrsausschusses. Die Antwort gefiel nicht allen Anwesenden.

„Die Pufferzeiten an Endhaltestellen und S-Bahnhöfen in Moosach und Dachau würden in der Hauptverkehrszeit nicht ausreichen, um Verspätungen zu kompensieren“, las Rustler vor. Man bräuchte ein zweites Fahrzeug, um Verspätungen zu verhindern. Was jedoch laut Landratsamt angesichts „der aktuellen Haushaltslage nicht umsetzbar“ ist.

Das Landratsamt befürchtet außerdem, wie Rustler mitteilte, dass eine längere Fahrzeit als „Attraktivitätsminderung“ empfunden werden könnte. Des Weiteren gab das Landratsamt zu bedenken, dass die Abfahrtszeiten jeder zweiten Fahrt angepasst werden müssten. Ein einheitlicher Taktfahrplan wäre nicht mehr gegeben und Anschlussverbindungen nur noch bei jeder zweiten Fahrt gewährleistet.

Thomas Nuber (Grüne) könne die Argumente des Landratsamtes nicht nachvollziehen, sagte er. Das mit den Pufferzeiten habe vor der Fahrplanänderung auch geklappt. „Ich sehe mehr Verschlechterung als Verbesserung.“ Der Karlsfelder Bürgermeister Stefan Kolbe grätschte dazwischen und gab zu bedenken, ob es sinnvoll sei, Entscheidungen nun infrage zu stellen, die der Gemeinderat damals getroffen hat. „Warum kann ein heutiger Gemeinderat nicht anders beschließen als ein Gemeinderat vor zwei, drei oder fünf Jahren?“, fragte Nuber. „Die neue Streckenführung des 710er bringt nicht so viel für die gesamte Gemeinde.“

Auch Andreas Wagner (CSU) sagte, dass die Umgestaltung zum Nachteil der Karlsfelder erfolgt sei. „Wir als Karlsfelder Gemeinderat sind den Karlsfelder Bürgern verpflichtet.“ Er habe den Eindruck, dass das Landratsamt in seiner Stellungnahmen nur Argumente gesucht habe, die dagegensprechen, jede zweite Fahrt umzuleiten. Er schlug vor, dem Landratsamt die Argumente für eine Umleitung des 710ers mitzuteilen, und räumte sogleich ein: „Ob das viel bringt, wage ich aber zu bezweifeln.“ Peter Neumann (Bündnis) sah das Grundproblem darin, dass die Gemeinde an gewisse Forderungen des Landratsamts gebunden sei und nicht aufstellen könne, was sie gerne hätte: nämlich „einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr, der auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt ist“.

Einen ÖPNV zur 100-prozentiger Zufriedenheit aller zu schaffen, sei so gut wie unmöglich, meinte Stefan Kolbe. „Wenn wir das schaffen, dann sind wir die Größten, aber das werden wir nicht schaffen.“ Man müsse den Großteil der Leute zufrieden zu stellen. „Wir haben aus meiner Sicht ein gutes Busangebot in Karlsfeld“, so Kolbe. „Aber es gibt immer was zu verbessern.“

