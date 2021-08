Die Ehrung nach der Ehrung: Bündnis für Karlsfeld gratuliert Mechthild Hofner zur hohen Auszeichnung

Ihr Engagement verdiene „höchste Anerkennung“: Ministerpräsident Markus Söder mit Mechthild Hofner bei der Ordensverleihung in der Münchner Residenz.

Hebammen-Vorsitzende hatte Bayerischen Verdienstorden bekommen

Eine Ehrung nach der Ehrung gab es für Mechthild Hofner von ihrer Bündnis-Partei in Karlsfeld. Die Vorsitzende des Bayerischen Hebammen-Landesverbands und Gemeinderätin war vor einigen Wochen mit dem bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden (wir berichteten). „Jetzt wollten auch wir Mechthild richtig feiern und ihr zeigen, wie sehr wir uns mit ihr freuen über diese großartige Anerkennung“, sagt Adrian Heim, der Fraktionsvorsitzende vom Bündnis im Karlsfelder Gemeinderat.

Karlsfeld ‒ Sie überreichten ihr eine große blaue Hortensie für den Garten und einen Einkaufsgutschein. In eine sehr „illustre Gesellschaft“ sei Mechthild Hofner mit der Verleihung aufgenommen, so Heim. Er hatte sich schlaugemacht: „Schauspieler, Künstler, hochrangige Politiker haben ihn bekommen, wie seinerzeit Konrad Adenauer, Loriot und Mario Adorf.“ Immer nur 2000 Lebende dürfen ihn laut den Bestimmungen gleichzeitig haben. Und er wusste auch: Wer diesen Orden trägt, darf sein Leben lang mit einer Begleitung alle Einrichtungen und Angebote der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung nutzen. Ob Hofner demnächst Schloss Neuschwanstein besucht oder auf dem Starnberger See Schifferl fährt, entzog sich seiner Kenntnis.

Das weiß die Geehrte selber noch nicht. „Ich bin immer noch sehr eingespannt mit vielen Anfragen und Problemen durch Corona.“ Obwohl die Geschäftsstelle ihres Hebammen-Verbands bestimmte Sprechzeiten hat, sitzt Mechthild Hofner oft tagelang dort und berät und hilft, ebenso von zuhause aus.

Dieses Engagement war auch der Grund für ihre Auszeichnung. „Sie engagiert sich maßgeblich für eine Verbesserung der Arbeitssituation der Hebammen in Bayern“, hieß es in der Laudatio. Und weiter: „Während der Corona-Pandemie setzte sie sich unermüdlich dafür ein, dass die Versorgung von Schwangeren und jungen Familien durch Hebammen trotz aller Einschränkungen sichergestellt werden konnte. Dies verdient höchste Anerkennung.“

Als erst der Anruf, dann ein Brief aus der Staatskanzlei kam, war Hofner „baff.“ Sie habe sich gefragt: „Ja, warum denn ich?“ Dann erfuhr sie: Sie habe sich hervorragend um den „Freistaat Bayern und das bayerische Volk verdient gemacht“. Das habe sie sehr gefreut, war es doch auch eine Anerkennung ihres Kampfes für die Mütter und Hebammen und gegen hohe Auflagen und große Beschränkungen. „Das war schon ein Kraftakt. Ich war das rote Tuch quer durch alle Ämter“, meint sie.

Das sah man offensichtlich an anderer Stelle anders. Bei der Verleihung sagte Ministerpräsident Markus Söder zu ihr: „Ich kann das gut verstehen, was Sie da geleistet haben, ich habe selbst vier Kinder.“ Und: „Dann grüßen Sie mal alle Ihre Hebammen in Bayern!“ Elfriede Peil