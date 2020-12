Die Lehrerin mit unendlich viel Musik im Herzen

Neue Konrektorin Margreth Außerlechner ist von Karlsfelder Mittelschule begeistert.

Karlsfeld – „Das ist eine tolle Schule, eine wirklich demokratische Schule. Das wird nicht nur gemacht, weil es auf dem Papier gut aussieht. Die ist lebendig, genauso wie ihr Sportangebot,“ sagt Margreth Außerlechner. Die neue Konrektorin ist ganz begeistert von ihrer Mittelschule an der Krenmoosstraße.

Seit dem 1. August ist sie Nachfolgerin von Doris Radons, die nach München wechselte. Davor war Außerlechner Konrektorin an der Alfonsschule in München. Jetzt ist sie schon mehr als die berühmten 100 Tage im Amt. Darauf hat sie neulich ihr Chef, Rektor Hakan Öczan hingewiesen. Doch das ist ihr gar nicht bewusst gewesen, so schnell ist die Zeit vergangen, und so wohl hat sie sich im neuen Kollegium und Schulleben gefühlt.

Noch lebendiger dürfte der eh schon aktive musikalische Part an der Schule werden. Margreth Außerlechner singt und musiziert seit ihrer frühesten österreichischen Kindheit. Sie ist seit 25 Jahren bei Theatern, Festivals, auf Kleinkunstbühnen und in Wirtshäusern mit Volksmusik und Jazz, Klassik und klassischem Pop mit anderen Musikanten zu hören. „Ich komme aus einer musikalischen Familie, mit acht Geschwistern“, sagt sie. „Es wurde immer gesungen und gespielt.“ So eine Art Well-Familie? „Nein“, lacht sie, „so berühmt sind wir nicht.“

Sie studierte nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin Musik in Innsbruck und lernte auf verschiedenen Instrumenten zu spielen, aber vor allem zu singen. Sie sagt heute: „Mein Hauptinstrument ist meine Stimme.“

Und was für ein Instrument: Ein kräftiger Mezzosopran, der sich in Swing, Jazz, Chanson, Pop zu Hause fühlt und beim Zuhören kribbelt oder besänftigt, je nachdem. Das lässt sich genussvoll überprüfen in verschiedenen Beiträgen von Außerlechner auf Youtube. Trotz großer Anerkennung und zahlreicher Erfolge bleibt sie bei dem, was sie schließlich geworden ist: Lehrerin. „Musik ist mein Hobby, so wie andere sporteln.“

Als Pädagogin schätzt sie die Wirkung von Musik besonders hoch ein. „Das ist eine Frequenz, mit der man Schüler besser erreicht als mit einem Arbeitsblatt.“

Bisher gab es schon eine Schülerband und eine Percussion-Arbeitsgemeinschaft an der Mittelschule. Jetzt kommt auf ihre Anregung hin noch eine Jukelele-Gruppe dazu. „Die lässt sich leicht lernen. Nach drei Stunden hat man schon ein Erfolgserlebnis. Das stärkt die Selbstwirksamkeit enorm.“

Für Margreth Außerlechner ist es immer wieder ein Erlebnis, wie sich Kinder und Jugendliche entspannen und entwickeln, wenn sie singen oder ein Instrument spielen. „Man kann schon sagen: Musik macht glücklich.“ Sie selbst ist schließlich der beste Beweis dafür.

ep