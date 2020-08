Die Coronakrise wirkt sich auch auf den ÖPNV aus: Vorgesehene Maßnahmen sollen aus Kostengründen zurückgenommen werden. Die Linie 175 kommt noch nicht.

Karlsfeld – Karlsfeld erstickt im Verkehr, viele Gemeinden im Landkreis klagen ebenfalls. Der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) hat in den Planungen der Behörden sehr große Bedeutung. Doch auch hier hat die Coronakrise Folgen. Aus Kostengründen sollen vorgesehene Maßnahmen im Busverkehr zurückgenommen oder verschoben werden. Der Verkehrs- und Kreisausschuss des Kreistags signalisierte seine Zustimmung (wir berichteten). Auch Karlsfeld ist betroffen: Die Verlängerung der Linie 175 kommt ��� noch – nicht.

Der Bus der Linie 175 fährt vom Georg-Brauchle-Ring (Olympia Einkaufszentrum OEZ) in München bis zum Campingplatz in Ludwigsfeld am Rangierbahnhof. Vorgesehen war eine Verlängerung hinaus zur Münchner Straße vorbei an MTU und MAN nach Karlsfeld – das wäre für die Gemeinde zweifelsohne eine gute Sache gewesen.

In der Hochphase der Pandemie hatten die Busse des Landkreises Dachau nur noch 50 bis 60 Prozent ihrer Normalauslastung. Dementsprechend brachen die Fahrgeldeinnahmen dramatisch ein.

Wie mehrfach berichtet, hat der Landkreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Dachau in Sachen ÖPNV sehr viel angeschoben. Der im Dezember 2018 verabschiedete gemeinsame Nahverkehrsplan sah Ausweitungen, Taktverdichtungen neue tangentiale (Expressbus-)Verbindungen sowie einen umfangreichen Ausbau des Ruftaxis vor.

Das gilt nun nicht mehr. Der Landkreis erhofft sich von den Maßnahmen jährliche Einsparungen in bis zu siebenstelliger Höhe. Albert Herbst, der im Landratsamt für den ÖPNV zuständige Abteilungsleiter, stellte in Aussicht, dass die jetzt verschobenen Projekte in besseren Zeiten doch noch verwirklicht werden könnten.

Die Karlsfeld betreffenden Buslinien im Überblick:

Linie 701: Samstag parallel zur Linie 710 Ausweitungen auf den 20-Minuten-Takt, um Umsteigebeziehungen zu garantieren.

Linie 710: geänderte Linienführung und Taktverdichtung (20-Minuten-Takt, Montag bis Samstagmittag).

Linie 711: Wird taktverdichtet (Montag bis Freitag), samstags wird auf zusätzliche Fahrten verzichtet.

Linie 160: Änderung des Umlaufs (nicht mehr über die Gartenstraße), keine Leistungsänderungen, diese werden mit Fertigstellung des Gymnasiums nötig.

Linie 172: Weiterführung der Linie für zwei Jahre, der 10-Minuten-Takt bleibt erhalten, keine Leistungsausweitungen am Samstag.

Linie 175: Verlängerung wird nicht umgesetzt, die Pläne sind jedoch ausgearbeitet. Eine Umsetzung ist weiterhin möglich.

Linie 712: keine Änderung.

dn