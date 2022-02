Karlsfeld: Pillers Mini-Brezen ein Renner!

Das Piller-Team, von links: Michael Brezina, Lauren Müller, Gabriele Piller, Franz Piller und Ivan Katic. © ep

Sie sehen niedlich aus und sind gerade heiß begehrt: Die Mini-Brezen aus der Bäckerei Piller. Seit dem 1. Februar und noch bis zum 28. Februar kann man sie genießen, duftend frisch, außen knusprig und innen weich. Und zum Genuss kommt auch noch das schöne Gefühl: Damit habe ich was Gutes getan! Wer eine Breze für 75 Cent kauft, investiert damit nämlich in ein Spielmobil für die Jugendarbeit der Gemeinde.

Karlsfeld – Es soll Kindern zugutekommen, die wenig Treffpunkte haben, die mit anderen Neues ausprobieren und in Bewegung kommen und kreativ sein können. Weil die Kosten von 10 500 Euro die Gemeinde aus ihrem eh klammen Haushalt nicht finanzieren kann, wurde zu Spenden aufgerufen. Sozialpädagogin Charide Christin von der Ahe erläuterte auch bei der Bäckerei Piller das Konzept. Sie sei sehr zuversichtlich, dass die 10 500 Euro am Ende zusammenkommen werden, sagte von der Ahe gestern, viel fehle nicht mehr.

Mit ihrer Vorstellung des Spielmobil-Konzepts traf von der Ahe voll ins Herz der Familie Piller, das heißt: von Mutter Gabriele Piller, den Töchtern Diana und Ines und den Söhnen Franz und Robert: „Wir haben lange überlegt, was wir dazu beitragen können. Klar, eine Geldspende geht immer.“ Aber weil sie das so eine schöne Idee fanden, für die Kinder gerade jetzt in Coronazeiten etwas zu tun, grübelten sie darüber immer beim Abendessen. Bis sie einen genialen Einfall hatten: „Die Breze ist für bayerische Kinder quasi die erste feste Nahrung, sie lutschen und knabbern daran, es ist das reinste Kindergebäck“, sagt Diana Piller.

Das war die Verbindung: Spielmobil für Kinder, kleine Brezen für die Minis. Wobei für den normalen Sprachgebrauch es in der Bäckerei neben der „großen Piller Brezen“, die man vom Volksfest kennt, eben die „kleine“, die normale Breze ist.

Aber nun sind die Mini-Brezen in Karlsfeld der Renner. Sie wiegt mit 35 Gramm genau halb so viel wie ihre größere Schwester. Ob das denn nicht besonders kniffelig sei, solche Winzlinge zu drehen, zumal ja alles Handarbeit ist? Franz Piller sieht das ganz lässig: „Das ist a bisserl filigraner, aber auch nicht schwieriger.“

Über 1200 Stück haben sie bis zur Halbzeit der Aktion Mitte Februar verkauft, das hat die Registrierkasse exakt verbucht. Einzelne, aber auch an Gruppen und Vereine machten mit. Da haben Firmen zum Weißwurstfrühstück eingeladen und Mini-Brezen geordert. Bei einem 80. Geburtstag wurden zum Sektempfang Mini-Brezen gereicht. Die Ministranten einer Pfarrei bekamen zur Stärkung nach dem Gottesdienst – natürlich Mini-Brezen. Der Verkaufserlös, bisher sind es 1200 Euro, geht zu 100 Prozent an die Gemeinde. Es ist gewissermaßen eine Spende von Material und Arbeitskraft der Firma Piller.

Dass die Resonanz so groß war, hat alle überrascht und riesig gefreut. „Auch in den sozialen Medien haben wir tolle Kommentare bekommen“, berichtet Ines Piller. „Das ist für uns auch deshalb so schön, weil wir ja mit Karlsfeld verwachsen sind. Und sich bei dieser Aktion gezeigt hat, dass die Menschen hier zusammen halten,“ sagt Gabriele Piller.

Jetzt hofft das ganze Piller-Team in der Herstellung und im Verkauf, dass in der zweiten Halbzeit die Registrierkasse noch viele weitere Mini Brezen verbuchen kann. Elfriede Peil