Die Schönheit der Steine

Von: Verena Möckl

Ich finde es spannend, ein Stück aus diesem steinzeitgeschichtlichen Gebilde herauszunehmen und daraus eine Skulptur zu erschaffen. Klaus Herbrich Laut und staubig: Der Karlsfelder Künstler Klaus Herbrich (79) schleift einen norwegischen Quarzit ab. Noch ist die Skulptur nicht fertig. © verena möckl

Klaus Herbrich bewahrt seine Schätze in einem ehemaligen Klärbecken in Karlsfeld auf. Die Schatzkammer ist mittlerweile eingewachsen. Die Natur hat sich den Ort zurückerobert. Umgeben von verwelktem Laub und nackten Sträuchern lagern Hunderte Steinbrocken. Manche sind moosbedeckt und tragen deutliche Spuren von Wind und Regen. Für Herbrich ist jeder einzelne wertvoll. Vom Kiesel bis zu Felstrümmern. „Ich will die innere Schönheit der Steine zum Ausdruck bringen“, sagt der Karlsfelder.

Karlsfeld – Seit er zehn Jahre alt ist, lebt er in Karlsfeld. Seit 30 Jahren hat er auch dort seine Werkstatt und prägt die Kunstszene vor Ort. Herbrich zählt zu den Gründungsmitgliedern des Karlsfelder Kunstkreises, hat bei zahlreichen Ausstellungen in der Umgebung seine Installationen und Steinskulpturen präsentiert – unter anderem in Karlsfeld, in Haimhausen und in Dachau. Bis ins vergangene Jahr hat er seine Werke präsentiert. Heuer ist er jedoch zurückhaltend. Es sei zu mühsam, die Steinskulpturen zu den Galerien zu karren, sagt der 79-Jährige. In den Ruhestand möchte er sich aber noch nicht verabschieden. Zu groß ist seine Liebe zur Kunst und besonders zur Bildhauerei.

Ein bis zweimal in der Woche fährt er in seine beiden Werkstätten. Eine ist in Niederbayern und die andere in Karlsfeld neben den Ruinen des alten Klärwerks an der Würm. Im ehemaligen Pumphaus lagert er seine Maschinen, unter anderem einen Gabelstapler und einen Kompressor. An der Stahltür klebt ein Zettel mit einem Totenkopf dazu die Worte: Vorsicht – Betreten – Lebensgefahr. Dann folgt die Erklärung: „Durch mehrere Einbrüche mit hohem Sachschaden sehe ich mich als Künstler gezwungen, das Gebäude und das Gelände abzusichern.“ Früher sei es sehr schlimm gewesen mit Vandalismus, erzählt er. Seine Kunstwerke seien öfter umgeschmissen worden. Weshalb ein Zaun nun das Gelände umgibt. Seitdem ist es besser.

Herbrich lagert seine Steine und Skulpturen größtenteils im Freien. Dort arbeitet er auch. Er trägt eine Schutzbrille, Arbeiterhandschuhe und eine dicke Daunenjacke. Mit einer Flex schleift er gerade einen grünlich schimmernden Steinklotz ab, der halb so groß ist wie er. Mit kreisenden Bewegungen fährt er über die Kanten des Quarzits. Es staubt. Immer wieder hält er inne, fährt mit seinen Händen über die Oberfläche. Die Skulptur soll am Ende nicht nur schön aussehen, sondern sich auch gut anfühlen, sagt er. „Ich greife ganz behutsam in den Stein ein. Mir ist es wichtig, dem Stein mit großer Rücksicht und Demut zu begegnen. Ich will ihm seine Massivität lassen.“

Leidenschaft für Steine schon seit der Kindheit

Manche Steine stehen schon seit Jahrzehnten auf dem Gelände herum. Sie stammen aus allen Teilen der Welt. Italienischer Marmor, portugiesischer Schiefer, belgischer Kalkstein, norwegischer Quarzit. „Im Urlaub hatte ich früher mein Auto immer voller Steine, einmal hat sogar der Auspuff am Boden geschleift!“ Nicht nur Steine hat er in verschiedenen Ländern gesammelt, auch seine Erfahrung. So besuchte er Symposien beispielsweise in Paraguay, Libyen, Ukraine, Frankreich.

Seine Leidenschaft für Steine reicht bis in seine Kindheit zurück. Herbrich, geboren in Tschechien, wuchs die ersten Jahre seines Lebens in der Nähe eines Steinbruchs in Thüringen auf, einem „geologischen Fenster“, wie er sagt.

„Ich finde es spannend, ein Stück aus diesem steinzeitgeschichtlichen Gebilde herauszunehmen und daraus eine Skulptur zu erschaffen.“ Er spüre in einem Steinbruch die ablaufenden Prozesse der Erdgeschichte, spüre die Kräfte der Natur und empfinde einen tiefen Respekt. Bereits dort beginnt für ihn der künstlerische Prozess. Hat er einen Stein ausgewählt, lässt sich Herbrich bei der Gestaltung seiner Kunstwerke durch Unregelmäßigkeiten im Stein anregen. Das kann ein durch Bohrlöcher und Eisenkeile gespaltener Block, ein abgebrochener Keil, ein Riss oder eine Quarzader sein. Er möchte, dass die Menschen ein Gefühl für das uralte Material entwickeln. „Ich will das Unbewusste und Verborgene in den Steinen erwecken.“