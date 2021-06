Diese kleine Feier war ein Geschenk

Im Bürgertreff und davor wird das zehnjährige Bestehen der Gemeindepartnerschaft Karlsfeld-Muro Lucano gefeiert

Karlsfeld – Sonne pur auf dem Marktplatz und in den Herzen: Die kleine Feier zum zehnjährigen Bestehen der Gemeindepartnerschaft zwischen Muro Lucano und Karlsfeld war wie ein Geschenk.

Heitere Stimmung, sich freuen, dass man sich draußen treffen kann – mit aller Maskenvorsicht auch drinnen im Bürgertreff. Es wurden ehemalige und aktuelle Gemeinderatsmitglieder gesichtet, Alte und Junge und Mittelalte, und natürlich Italiener und Deutsche. Ein Kommen und Bleiben und Gehen, und irgendwie hat alles bestens geklappt mit den noch geltenden Vorschriften.

Was hießt hier irgendwie: Da war einiges zu planen gewesen von der Gemeinde. Nur 15 Personen durften gleichzeitig im Raum sein. Abzählen und eine Strichliste führen? Das ging viel eleganter: Konstantina Andriotis von der Gemeindeverwaltung ließ die Kontaktdaten aufschreiben, den dafür eingesetzten Kugelschreiber nahm man mit und gab ihn wieder ab, wenn man den Raum verließ. So war immer klar, ob sich nun zwölf oder sieben Kugelschreiber-Besitzer im Saal befanden.

+ Beisammensitzen, ratschen, feiern – im Bürgertreff und davor. © ep

Die Mureser hatten ebenfalls Einiges investiert an Vorbereitung und waren dann für Imbiss und Wein die perfekten Gastgeber, präsentiert von Michele Fezzuoglio und Pietro Sarcinella, den Vorsitzenden des Vereins Basilikata. Schon zwei Stunden vor Beginn um 12 Uhr hatte ein Küchenteam Unmengen Bruschetta-Scheiben geschnitten und belegt mit Provolone-Käse, Coppa (Schweinenacken-Aufschnitt), Salami und Salsiccia. Letztere war am Tag vorher beim ausgebuchten italienischen Kochkurs zum Einsatz gekommen, beim Sugo (italienische Sauce) für zweierlei Pasta. Diese würzige Rohwurst wird enthäutet und, wie sonst das Hack bei der Bolognese, mit Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten in Olivenöl gedünstet.

Sehr praktisch fanden das Klaus, Gerda und Ingrid, die den Kurs mitgemacht hatten: „Das kann man doch auch mit der Bratwurst vom Eberle machen.“ Was genau das für Nudeln waren, die sie gemacht hatten, wussten sie allerdings nicht mehr.

Das erklärte dann Pietro Sarcinella sehr anschaulich: Es waren die muschelförmigen Cavatelli und die spiraligen Fusilli. Auf der Feier selbst konnte man Orecchiette (die „Öhrchen“) genießen mit dem Sugo. Und, klar, mit Parmesan. „Auch mit Meerrettich?“, fragt Michele? Erstaunen pur: „Das ist doch deutsch!“ Irrtum: Diese scharfe Zugabe ist typisch für die Region Basilicata. Und ist ab jetzt kein Geheimtipp mehr: „Es schmeckt sensationell“, wie Bürgermeister Stefan Kolbe versichert.

Neben Kultur für den Gaumen gab es auch fürs Auge kulturelle Feinheiten. Die Ausstellung mit den Schwarz-Weiß-Bildern des Fotografen Michele Morelli beeindruckten die Besucher. Sie zeigen die einzigartige Felsarchitektur der Stadt Matera, der Höhlenstadt in der süditalienischen Basilicata, die 2019 zur Kulturhauptstadt ernannt wurde. Jedes Foto ist mit erläuterndem Text versehen und führt in eine andere, faszinierende Welt.

Wer demnächst bei der deutsch-italienischen Partnerschaft richtig mitsprechen will und nicht nur „grazie mille“ hauchen will, konnte einen Gutschein für eine Schnupperstunde Italienisch von Daniela Niedermeier mitnehmen, der Leiterin der Volkshochschule Karlsfeld. Und wenn ab Dienstag die Gemeindebücherei wieder geöffnet ist, kann man sich in einer „italienischen Leseecke“ passende Romane und Reiseführer zu Gemüte führen.

Auch wenn anfangs Bürgermeister Stefan Kolbe bedauerte, dass dieses Fest nicht so ganz ausführlich gefeiert werden konnte, wie man es sich gewünscht hatte: Wer dabei war, hat es auch so genossen.

Elfriede Peil