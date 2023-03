Karlsfelder Sinfonieorchester begeistert mit seinem Frühjahrskonzert

„Da geht die Post ab“: das Karlsfelder Sinfonieorchester unter der Leitung von Bernhard Koch und mit Solistin Anikó Zeke am Violoncello. Beschwingt nach Hause wie nach einem Gläschen Sekt © peil

Dirigent Bernhard Koch hat beim Frühjahrskonzert des Karlsfelder Sinfonieorchesters mit einem spannenden Programm überrascht.

Karlsfeld – Dass die Zeiten spürbar und hörbar besser geworden sind, konnte man erleben beim Frühjahrskonzert des Karlsfelder Sinfonieorchesters: Ein gut besuchtes Bürgerhaus und ein Orchester in üppiger Besetzung. Der Abend wurde zu einem musikalischen Vergnügen, man merkte es den Gesichtern und dem herzlichen Beifall der Besucher an. Dirigent Bernhard Koch überraschte mit einem spannenden Programm: Ein italienisch anmutender Schubert, ein dramatisches Cellokonzert vom hierzulande fast unbekannten Édouard Victor Antoine Lalo, eine opulente Sinfonie von Antonín Dvorák.

Seine beiden „Ouvertüren im italienischen Stil“ soll Franz Schubert aufgrund einer Wette komponiert haben, weil ihn die Loberei von Rossinis Ouvertüren auf die Nerven ging. Er könne das genauso gut, meinte er trotzig zu seinen Freunden und machte sich ans Werk, gewann deren Begeisterung – und ein (?) Glas Wein. Seine erste Ouvertüre kam auch in Karlsfeld bestens an. Sie beginnt tragend, mächtig bedeutsam und wird immer lieblicher, tänzelnder, entspannender, aber steigert sich dann fulminant im Tempo und Klang. Italienisch eben. Das Orchester spielte sehr engagiert: „Da geht die Post ab“, sagte ein Konzertbesucher.

Der Höhepunkt des Abends war die Solistin Anikó Zeke im Konzert für Violoncello und Orchester in d-Moll von Édouard Victor Antoine Lalo. „So ein schönes Stück“, flüsterte eine Frau ihrem Mann zu. „Aber von Lalo habe ich noch nie was gehört.“ Der französische Komponist ist vor 200 Jahren geboren und hat mit diesem Werk ein dramatisches und feuriges geschaffen, das durch die Solistin noch dramatischer und feuriger wurde. Aber von ihr hat man schon gehört in Karlsfeld. Beim letzten Konzert im Advent spielte sie mit ihrem Lebenspartner Emil Bekir ein Cellokonzert von Antonio Vivaldi, damals schon hinreißend. Heute sitzt er zur Verstärkung der Celli im Orchester. Und wirft ihr nach dem letzten Takt ihres Auftritts eine Kusshand zu.

Anikó Zeke ist 1975 im heutigen Serbien geboren und bekam mit acht Jahren ihren ersten Cellounterricht und studierte später in Deutschland. Sie gewann viele Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben, und das kann man absolut nachvollziehen: Sie spielt einfühlsam und kraftvoll, ihr Cello klingt in den tiefen Lagen satt und majestätisch, in den hohen Tönen fesselnd und jubelnd. Sie klettert elegant die Saiten herauf und herunter, im Tempo ist sie mit dem Orchester perfekt liiert.

Édouard Lalo, der selber Violine und Violincello spielte, mutete seinen Musikern einiges zu. Und Solistin und Ensemble meisterten die Herausforderungen mit Bravour. Der Applaus fiel entsprechend lang anhaltend und herzlich aus.

Bernhard Koch führte „sein“ Orchester auch beim dritten Stück dieses Abends zu tollen Leistungen. Antonín Dvorák hat diese Sinfonie Nummer 8 in G-Dur während seines Aufenthalts auf seinem Sommersitz in einem böhmischen Dörfchen geschrieben. Die Landschaft und die Natur lösten bei ihm eine unbändige Schaffenskraft aus. „Die Melodien fliegen mir nur so zu“, schrieb er einem Freund. Man meint, Vögel zwitschern zu hören, Bächlein rauschen, und alles wirkt heiter und schwungvoll. Aber Dissonanzen gibt es auch, wie im richtigen Naturleben, und das Orchester spielte wie Blitz und Donner. Im Adagio wurde es wieder lieblicher, ein Violinsolo untermalte das, mit der ersten Geigerin Jenia Slavova. Sie kommt aus München und ist eine ständige Stütze des Orchesters aus München.

Nach dieser „mächtigen Sinfonie“, so Koch, servierte er als Zugabe einen leicht-lockeren Satz aus Schuberts 3. Sinfonie. Die Zuhörer gingen beschwingt wie nach einem Gläschen Sekt nach Hause.