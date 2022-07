Ein Auto für alle Bewohner

Symbolische Schlüsselübergabe: Kai Henkies, Siegfried Rinberger, Dejan Gojkovic und Daniel Haslsteiner (v.l.). Ep © ep

Car-Sharing-Projekt für das Betreute Wohnen im Prinzenpark – Trotzdem gibt es Kritik

Karlsfeld – Das Auto ist weiß und schick und hat gerade mal 10 000 Kilometer hinter sich. Der VW Polo steht ab sofort Bewohnern des Betreuten Wohnens in der Edeltraud-Klapproth-Straße zur Verfügung. „Ob für den schnellen Einkauf, den Besuch bei Freunden oder Familien oder den Tagesausflug“ – dafür brauche man jetzt nicht mehr das eigene Auto, sondern könne sich bequem eins leihen, so heißt es in der Mitteilung der Erl-Immobiliengruppe.

Daniel Haslsteiner von dieser Firma stellte das neue Car-Sharing-Projekt gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Autohauses Rapp, Kai Henkies, der Presse vor. Dejan Gojkovic, Rapp-Mitarbeiter, überreichte dem Bewohner Siegfried Rinberger symbolisch den Autoschlüssel.

Das Modellprojekt wird von der Technischen Hochschule Deggendorf wissenschaftlich begleitet. Die hatte schon im Vorfeld eine Befragung im Haus Betreutes Wohnen durchgeführt mit dem Ergebnis: „Die Mehrheit der Bewohner fährt keine 7000 Kilometer mit dem eigenen Auto.“ Meist seien es nur kurze Besorgungsfahrten von wenigen Kilometern. Daher stelle sich die ökologisch-klimabewusste Frage: „Braucht es überhaupt ein eigenes Auto?“

Der Verzicht darauf soll den Bewohnern mit einem attraktiven Mietvertrag leicht gemacht werden: Bis zu 100 Kilometern innerhalb von 24 Stunden ist die Fahrt gratis. Jeder Kilometer darüber hinaus kostet 50 Cent. Selber tanken und reinigen entfällt. Organisatorisch wird das Ganze abgewickelt vom Betreuungsbüro des Hauses und von der Firma Rapp.

Deren Geschäftsführer Kai Henkies findet das Projekt „eine pfiffige Idee“. Bewohner Siegfried Rinberger nimmt den Schlüssel stellvertretend für die anderen im Haus gerne entgegen, aber eben nur symbolisch: „Ich habe mein Fahrrad und meinen Roller, damit komme ich gut klar.“ Wie die Idee bei den anderen ankommt, wird sich zeigen.

Bei einem, das zeigt sich schon jetzt am Rande des Pressetermins, kommt sie gar nicht gut an: Eckart Moj, einer der Sprecher der Initiative „Fehlender Nahversorger“, findet die Idee „unausgegoren“. Die Gruppe kämpft seit langem darum, dass sich Gemeinde und Investor Erlbau darauf einigen, einen versprochenen Supermarkt zu verwirklichen. „Klar, Car Sharing ist vom Prinzip aus zu begrüßen. Aber wer hier selber ein Auto hat, der kann und will es auch nutzen.“ Und wer keines hat, der setze sich kaum in ein Gefährt mit „Fünf-Gang-Schaltgetriebe“ und fahre eben mal zum Einkaufen oder zu Ausflügen. Eine andere Idee, die vor einiger Zeit mit Erlbau entwickelt wurde, sei dagegen nicht zum Zuge gekommen: „Erlbau hätte uns einen Kleinbus in die Garage gestellt, und jeden Werktag vormittags wären Fahrer von uns zu den Geschäften gefahren.“ Daraus wurde wegen Corona nichts. Diese Car-Sharing-Idee sei nur ein PR-Gag – „und der ist völlig daneben. Sie haben keine Ahnung, wie die Bedürfnislage wirklich ist.“