Das neue Lebensgefühl von Elke Sonnenberg

Fit im Tanzen und im Handwerken: Elke Sonneberg packt bei der Gestaltung ihres neuen Tanzstudios in Karlsfeld mit an. Hier entsteht gerade das Bistro. © ep

Die Bayerische Line-Dance-Meisterin Elke Sonnenberg eröffnet ein Bewegungsstudio in Karlsfeld.

Karlsfeld – In dem neuen Bewegungsstudio „Lebensgefühl“ im Karlsfelder Gewerbegebiet stehen drei Tage vor der Eröffnung noch überall Kartons herum. Es wird gezimmert und gehämmert, geputzt und getan. Aber Inhaberin Elke Sonnenberg aus Haimhausen ist zuversichtlich: „Wir eröffnen am Freitag pünktlich und es wird alles bestens.“

Die 52-Jährige setzt sich auf die momentan einzig verfügbare Bank, schnauft aus und sagt: „Puuh, ist Sitzen schön, nach der ganzen Plackerei.“ Aber schon springt sie wieder auf, weil der Mann, der die Theke im Bistro baut, eine dringende Frage hat. Es gibt noch viel Arbeit. „Aber wir schaffen das.“

Sonnenberg hat eine wahre Odyssee hinter sich bei der Suche nach passenden Räumen. Mit ihrem Bewegungsprogramm hat sie schon Kurse gegeben und Platz gefunden in Dachau beim TSV, in Indersdorf, Schönbrunn, Weichs. Am schönsten war es in Feldgeding, ihrem ersten Studio 2011. Da gab es sogar ein kleines Freibad für Wasseraktivitäten. Und jetzt Karlsfeld. 400 Quadratmeter. Riesige, helle Räume mit Spiegelwänden. Ein Eigentümer, der alles aufs Feinste nach ihren Wünschen renovierte, ein Mietvertrag für „fünf Jahre plus“, wie sie strahlend sagt. Diese neuen Räume sind für Elke Sonnenberg ein Geschenk des Himmels. „Das ist der Wahnsinn.“

Sonnenbergs Studio befindet sich in der Ohmstraße 7. Dort war, bis die neue Grundschule an der Krenmossstraße fertig wurde, die Volkshochschule untergebracht. Die ist jetzt in der alten Grundschule.

Es sieht alles danach aus, als wäre Sonneberg nun am Ziel ihrer Wünsche. Das muss auch eine Folge von zwei Besonderheiten Sonnenbergs sein: zum einen ihre Grundsätze „lass dich nicht unterkriegen“ und „erfülle dir deine Träume“ und zum anderen ihre Leidenschaft für Bewegung. Eiskunstlaufen, Rasenhockey, Stepptanz. „Ich tanze, seit ich vier Jahre alt bin.“ Im Ballett in Kapstadt fing alles an. Ihre Eltern waren nach Südafrika ausgewandert. Als sie sieben Jahre war, zog die Mutter mit ihren Kindern zurück nach Deutschland, München.

Nach der Mittleren Reife machte Elke Sonnenberg eine Ausbildung zur Bilanzbuchhalterin. „Aber 2007 reichte es mir,“ sagt sie, „ich habe den Job hingeschmissen.“ Da war sie 37 Jahre alt, und wagte einen neuen Weg.

An der Bode Schule in München machte sie eine Ausbildung zur staatlich geprüften Tanzsport- und Gymnastiklehrerin, bot Kurse an Volkshochschulen an und beim Caritas Behindertensport. Bis sie das geliebte Feldgeding beziehen konnte.

Ihr Motto „Lebensgefühl entdecken, aufbauen und ausbauen“ will sie jetzt in Karlsfeld mit Volldampf anpacken. Auch ihr Verein Life-G.-Dancers (heißt etwa: Das Leben dem Tanz gegeben) hat nun eine Heimat. Mit hochspezialisierten Lehrkräften kann Sonnenberg eine enorme Bewegungspalette anbieten.

An erster Stelle steht für sie der Line Dance, bei dem man in Reihen vor- und nebeneinander tanzt. Darin war sie Bayrische Meisterin. Im neuen Bewegungsstudio kann man historische Tänze lernen, es gibt Kindertanz, Sitztanz, Latino-Power-Tanz. Man kann sich stärken bei Bauch- Beine-Po-Übungen, Pilates, Stretching, Rückengymnastik. Es wird Disco Partys geben. Ein Bistro ist da fürs Getränk miteinander oder einen Snack. Und Kinderbetreuung zu bestimmten Zeiten. Und vor allem: „Jeder und jede ist willkommen, ob big oder small, dick oder dünn. Bewegung tut allen gut. „Ich bin selbst übergewichtig, ja und?“, sagt Sonnenberg. „Alle dürfen sich trauen und neu anfangen.“

Das neue Tanzstudio

„Lebensgefühl“ in der Ohmstraße 7 eröffnet am heutigen Freitag um 14 Uhr mit Schnupperkursen, Sekt und einer kleinen Feier. Ein weiteres Kennenlernen steht am morgigen Samstag an. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://lebensgefuehl-studio.de.