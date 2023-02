Ein Pächter-Trio fürs Bürgerhaus

Das Dreiergespann um Gastro-Paar Maria und Romeo Dzolic sowie Partnerin Ljilja Tomic (Mitte) sind die neuen Pächter im Karlsfelder Bürgerhaus, wie die Gemeinde Karlsfeld gestern verkündete. gemeinde karlsfeld Frischer Wind trifft alte Tradition © Gemeinde Karlsfeld

Maria und Romeo Dzolic sowie Ljilja Tomic eröffnen die „Karlsfelder Stubn“ am 1. April.

Karlsfeld – Es darf wieder gefeiert und geschlemmt werden: Sehnlichst erwarten nicht nur Karlsfelder Vereine und Bürgerinnen und Bürger die Wiedereröffnung der Gastronomie im Bürgerhaus. Nach Schließung der „Steirer Stubn“ im Juni vergangenen Jahr, einer Ausschreibung und dem Bewerbungsverfahren ist die Entscheidung im Herbst 2022 schließlich auf das junge Gastro-Paar Maria und Romeo Dzolic sowie Partnerin Ljilja Tomic gefallen. Das teilte die Gemeinde Karlsfeld in einer Pressemitteilung mit.

Die „Drei vom Bürgerhaus“ sind die neuen Pächter der Gaststätte und übernehmen wie zuvor auch die Bewirtung des großen Festsaals und der beiden Konferenzräume. Die Eröffnung ist für den 1. April ab 17 Uhr geplant.

Maria und Romeo Dzolic leben in Hohenkammer im Landkreis Freising und betreiben in Lochhausen die Gaststätte „Deutsche Eiche“. „Wir sind nicht fest eingefahren, da ich schon in vielen Häusern gearbeitet habe und offen für neue Ideen bin“, so Romeo Dzolic. Ljilja Tomic ist Karlsfelderin und kennt durch ihre fast neunjährige Mitarbeit in den „Steirer Stubn“ das Haus bestens. „Ich habe eine ganz besondere Beziehung zum Bürgerhaus.“ Die Besucher erwartet in der für den gesamten Landkreis und München wichtigen Stätte wie gewohnt eine gut bürgerliche, bayerische Küche mit mediterranem Touch. Angeboten werden kalte und warme Speisen, alkoholische und nicht alkoholische Getränke. Zudem ist ein Mittagstisch mit wöchentlich wechselnden Gerichten vorgesehen sowie kleinere Portionen für Senioren und Kindermenüs. Bayerische Vorspeisen wie Wurstsalat oder Weißwürste, Carpaccio mit Ziegenkäse, verschiedene Suppen und Salate oder Hauptgerichte wie Zwiebelrostbraten und Schnitzel und Desserts wie Apfelstrudel oder Bayerisch Creme und vieles mehr sind geboten. An der Inneneinrichtung wird sich vorerst nicht viel ändern, „außer an der Deko“, für die Ljilja Tomic zuständig ist.

Die Kegelbahn wird wieder in Betrieb genommen, und auch die Zirbelstube sowie der beliebte Biergarten werden wieder geöffnet. Zudem wird der Saal für bis zu 600 Personen bei Veranstaltungen und Hochzeiten wieder bewirtet. Partner ist weiterhin die Brauerei Augustiner, die den Außenbereich erneuern wird.

Jahrelang betrieb Wirt Kurt Wolf die „Steirer Stubn“. Im Juni vergangenen Jahres entschied er sich jedoch, in den Ruhestand zu gehen, so die Gemeinde in der Pressemitteilung. Sehr zum Leidwesen aller, speziell der Vereine.

Das neue Herzstück in der Allacher Straße 1 soll jetzt „Karlsfelder Stubn“ heißen. „Stubn, weil es etwas Gemütliches hat, und Karlsfelder, weil es ein beliebter Treffpunkt für alle Karlsfelder werden soll“, erklärt die neue Pächterin Maria Dzolic. „Dabei ist uns die Kommunikation, besonders mit den Vereinen, sehr wichtig“, erklärt sie.

Der Gemeinde war es wichtig, dass das für Karlsfeld so wichtige Objekt in „gute und erfahrene Hände kommt“, wie Bürgermeister Stefan Kolbe stets betonte. Nach der Ausschreibung gab es ein umfassendes Auswahlverfahren, „denn ein Haus in der Größe kann nicht jeder führen“, so Kolbe.

„Wir spüren, dass das Bürgerhaus mit seinem großen Festsaal ein wichtiger Teil von Karlsfeld ist. Daher ist dies ein großes Projekt für uns“, so Tomic. „Unser Anspruch ist sehr hoch, denn wir wollen das Haus wieder zum Leben erwecken. Wir machen alles mit Herzblut und sind Gastronomen mit Leib und Seele, die ihren Gästen schöne Stunden bescheren wollen.“ dn

Personal gesucht

Wer Teil des „Karlsfelder Stubn“-Teams werden möchte, kann eine Bewerbung per E-Mail an info@karlsfelder-stubn.de senden. Gesucht wird in allen Gastronomiebereichen zum Beispiel Köche, Servicekräfte etc., die auch Großveranstaltungen stemmen können. Gerne auch Aushilfen und Studenten.

Geplante Öffnungszeiten des Bürgerhauses

Die geplanten Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag, von 11.30 bis 22 Uhr (warme Küche gibt es bis 21 Uhr). Montag ist Ruhetag (Ausnahme bei Veranstaltungen und Hochzeiten). Reservierungen werden ab sofort angenommen über E-Mail: info@karlsfelder-stubn.de oder vorübergehend unter 0151/ 51 89 89 62 (Die Festnetz-Nummer wird noch bekannt gegeben). Hochzeitsanfragen bitte weiterhin über die Gemeindeverwaltung unter reservierung@karlsfeld.de oder Telefon 0 81 31/9 91 77. Weitere Informationen gibt es unter www.karlsfelder-stubn.de.