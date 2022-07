Ein Quell für Humor und gute Laune

Der bekannte Karlsfelder Günter Meikis feiert am heutigen Montag seinen 80. Geburtstag

Günter Meikis wird heute 80 Jahre alt – Politiker, Theaterspieler und Familienmensch

Karlsfeld – An diesem Montag wird Günter Meikis 80 Jahre alt. Damit sein Feiertag nicht zum Telefon-Marathon wird, genießt er ihn, umrahmt von einer Wellnesswoche, mit seiner Frau Gisela in einem Kurort.

„Mit Günter ist man einfach gern beieinander.“ Er muss es schließlich wissen: „Ich kenne ihn seit meiner Jugend“, sagt Bürgermeister Stefan Kolbe. Damals spielte er beim TSV in der Handballabteilung: „Und Günter war mein Trainer.“ Als Kolbe 2008 Bürgermeister wurde, saß Meikis schon seit 18 Jahren im Gemeinderat. „Er hatte immer fantastische Wahlergebnisse, und die waren hoch verdient.“

In die Kommunalpolitik hatte Fritz Nustede ihn gelotst, erst in die SPD, dann auch als Kandidaten für die Gemeinderatswahl 1990, bei der Nustede die Nachfolge von Bruno Danzer antrat. Auf Platz 18 hatte Meikis kandidiert, auf Platz 8 wurde er vorgewählt, wie man das in Bayern so machen kann: Der „Häufelkönig“ wurde er.

Damit begann für Meikis eine bemerkenswerte politische Karriere, die er bis 2020 ausfüllte. Insgesamt 30 Jahre engagierte er sich. Er war zeitweise 2. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzender, Werkreferent und Baureferent. 2002 wurde er in den Kreistag gewählt, dem er bis 2020 angehörte. Für seinen jahrelangen kommunalpolitischen Einsatz ehrte ihn die Gemeinde 2015 mit dem Goldenen Ehrenring.

Seine Erfolge bei den vier Gemeinderatswahlen lassen sich außer auf seine Gradlinigkeit auch auf seinen Humor und seine Liebenswürdigkeit zurückführen. „Günter war und ist eine nie versiegende Quelle für humorvolle Beiträge“, sagt Altbürgermeister Fritz Nustede. „Ich schätze ihn sehr.“

Bekannt wurde Meikis durch seine Schauspieler-Auftritte. Das fing schon an bei den Weihnachtsfeiern der Handballabteilung des TSV, wo er den Nikolaus gab. Und fand dann seine Reinform in den vielen Theateraufführungen des „TSV-Brettl“, als dessen Gründer er gilt. „Seine Art des Theaterspiels war etwas Besonderes“, sagt Toni Cremers, der heutige Abteilungsleiter des TSV-Brettls und langjähriger Präsident dieses Vereins.

Und Brigitte Wank, als Regisseurin mit den Stärken (oder Schwächen) ihrer Schauspieltruppe bestens vertraut, beschreibt ihn so: „Günter war ein besonderer, lustiger und eigener Typ als Schauspieler. Hervorragend war sein Talent zu improvisieren, deshalb waren einige Texte besonders witzig!“

Christa Nuffert, die viele Jahre mit ihm zusammen auf der Bühne stand, erinnert sich: „Bei einem Bauernstück trat er nach seinem Einsatz hinter die Bühne und musste sich sagen lassen: Du hast die Else vergessen zu begrüßen.“ Die Scharte wetzte er aus: „Er ging einfach wieder auf die Bretter und sagte charmant: Oh, da ist ja die Else.“

Dass er ein „Improvisationskönig“ war, so Christa Nuffert, bewies er zwar auch bei seiner zweiten Spielleidenschaft, dem SPD-Kabarett. „Aber er achtete auch streng darauf, dass wir uns an unseren Text hielten“, sagt Franz Trinkl. Das fiel der eher spontanen bis leicht chaotischen Truppe zwar schwer, aber sie haben über Jahre bei der sogenannten „Jahresauftaktfeier“ im Alten Rathaus, jetzt Heimatmuseum, als „Red Socks and Roses“ ihr Publikum begeistert. Auf diesen „Sozi-Bühnen“ hatte auch Meikis 17 Jahre lang seine viel beklatschten Auftritte, etwa den mit dem berühmten Frühstücksei von Loriot.

Zu seinem 70. Geburtstag besuchte Meikis mit seiner Frau Gisela seine alte Heimat. Er war drei Jahre alt, als seine Familie aus Memel, dem heutigen Klaipeda in Litauen, flüchten musste. Bei diesem Besuch kam für ihn ein „Gänsehautgefühl“ auf, wie er sagt: „In diesem Haus war ich als Baby.“ In einer abenteuerlichen Flucht über die Ostsee und Österreich kam die Familie schließlich 1945 in einem Lager in Allach an.

Nach der achten Klasse Volksschule machte er eine Lehre zum Werkzeugmacher bei MAN-Turbomotoren, besuchte parallel die Abendschule zur Mittleren Reife und studierte dann am Oskar-von-Miller-Polytechnikum mit dem Maschinenbau-Ingenieur als Abschluss.

Bei der MTU arbeitete Meikis bis zu seiner Rente im Jahr 2005. Bei der MTU lernte er auch seine Gisela kennen, sie heirateten 1966, haben drei Töchter und sieben Enkelkinder und sind oft als Großeltern gefragt. Seine Gisela ist ihm ein großer Halt. Seit einigen Jahren hat ihn die Diagnose Parkinson getroffen. Auf seine Weise formuliert er es so: „Auf diesen Sohn hätte ich verzichten können.“ Mit Energie und Optimismus stellt er sich der Krankheit, unter anderem mit Nordic Walking und dem „Neuro-Tango“ in der Therapiegruppe.

Für sein jetzt 80-jähriges Leben ist Günter Meikis dankbar: „Ich habe eine tolle Familie, alle stehen zusammen und wir sind nahe beieinander.“