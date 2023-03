Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Die Polizei war rechtzeitig zur Stelle, um einen Einbruch in die Tankstelle in Karlsfeld zu verhindern. © dpa

Karlsfeld – Drei Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Karlsfeld auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden, wie die Polizei gestern mitteilte.

Karlsfeld - Um kurz nach Mitternacht war bei der Polizei Dachau eine Mitteilung über einen soeben stattfindenden Einbruchsversuch in eine Tankstelle in der Münchner Straße in Karlsfeld eingegangen. Streifenbeamte der Polizeiinspektion Dachau konnten noch vor Ort einen Tatverdächtigen festnehmen..

Der 18-jährige Münchner hatte sich unweit des Tatorts in einem Gebüsch versteckt. Infolge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten im weiteren Verlauf im Bereich München zwei weitere Tatverdächtige – ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger, beide ebenfalls mit Wohnsitz in München – festgenommen werden. Die Polizei fand bei den Jugendlichen außerdem verschiedene Betäubungsmittel und potenzielle Tatmittel sowie Beweisstücke. Bei dem Einbruchsversuch war geringer Sachschaden entstanden.

Die drei Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Dachau dauern an, unter anderem prüft die Polizei, ob auch die beiden Einbrüchen in dieselbe Tankstellenfiliale in der vergangenen Woche (wir berichteten) auf das Konto der drei Täter geht. dn