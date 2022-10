Eine gemeinsame Zukunft für Karlsfeld und Muro Lucano

Zu der süditalienischen Gemeinde Muro Lucano verbindet die Gemeinde Karlsfeld seit zwölf Jahren eine Städtepartnerschaft. © dn

Die nächsten zehn Jahre Städtepartnerschaft mit Muro Lucano sind gesichert. Ein Bürgerworkshop hat sich in Karlsfeld mit diesem Thema beschäftigt. Wenn es nach den Teilnehmern geht, dann wird es auch in Zukunft einen lebendigen Austausch zwischen Muro Lucano und Karlsfeld geben.

Karlsfeld - Eine kleine, aber engagiert diskutierende Runde im Bürgertreff unter der Moderation vom 2. Bürgermeister Stefan Handl hatte viele Wünsche. Viele Mitglieder des Bürgerkomitees, das sich als Bindeglied zwischen den Muresen und den Karlsfeldern versteht, waren anwesend.

Auch Angelo Troiano. Er ist zudem noch Sekretär des Vereins „Associazione Muro Lucano – Basilicata e Sostenitori“, kurz Basilikata genannt. Er plädierte vehement dafür, den Schüleraustausch wieder zu beleben. Das sei 2016 und 2018 eine tolle Sache gewesen, die Bedenken wegen Sprachschwierigkeiten hätten die Jugendlichen der Mittelschule und ihre Partner in Muro locker mit Englisch beiseite geschoben, so Troiano.

Der Vorsitzende des Vereins Michele Fezzuoglio unterstützte das Anliegen: „Wir müssen für die jungen Leute was machen, nicht für die nicht mehr so jungen.“ Das konnte Jugendreferentin Venera Sansone bestätigen: „Ich habe heute das Mandat vom Jugendbeirat. Er ist an solchen Reisen sehr interessiert.“

Die Vorsitzende des Bürgerkomitees, Evelyn Vogel, berichtete, dass es in den vergangenen Jahren viele Fahrten nach Muro gegeben hat. Diese seien zwar erfolgreich gewesen, „aber die Fahrten sind zu teuer. Rund 1300 Euro, das können sich viele nicht leisten“, so Vogel. Siegfried Weber vom Seniorenbeirat sagte, dass die Frage, wie die Kosten gesenkt werden können – ob mit Bahn, Bus oder Flug – in den kommenden Monaten noch Thema sein wird.

Venera Sansone regte einen verstärkten Austausch religiöser Gruppen an – vor allem für die Pfarrjugendgruppen in St. Josef und St. Anna und der italienischen Gemeinde San Gerardo. Die Statue des berühmten Heiligen Gerardo Maiella wurde 2008 in einer Prozession durch Karlsfeld getragen und fand in der Kirche St. Anna einen würdigen Platz.

Auch der Kontakt zwischen Tanzgruppen könnte verstärkt werden. Das ginge auch mit einfachen Mitteln. Sansone setzte insgesamt auf mehr bequeme digitale Kontakte: Das habe man ja in der Corona-Zeit erfolgreich praktiziert.

Nur eine Bürgerin, die nicht zum festen Kern der Partnerschaftsgruppe gehörte, hatte den Weg in den Bürgertreff gefunden. Als Mutter eines Kindes, das an dem Malwettbewerb teilgenommen hatte, regte sie an, mehr „in die Breite gehen“, etwa Produkte aus Muro wie Wein und Öl verkaufen oder Weinproben oder Kochrezepte austauschen. Das fand Anklang: Man könne auf der Homepage der Gemeinde oder im Journal Karlsfeld feste Rubriken einrichten mit einem italienischen und einem bayerischen „Rezept der Woche“ oder aktuellen Informationen aus Muro und Karlsfeld oder mit weihnachtlichen Traditionen – hüben und drüben.

Nicht ganz so euphorisch diskutierte Erika Seidenspinner, Vorstandsmitglied im Bund Naturschutz. Sie bekäme „Zahnschmerzen“, wenn sie an den geplanten zentralen Platz „Muro Lucano“ im neuen Anna-Gebiet denke: Wie ein Parkplatz werde er zugepflastert, und die Bäume seien statt direkt im Boden in Betonkübeln gepflanzt worden. Zur Auflockerung schlug sie vor, eine Wand des Cafés, das dort entstehen soll, mit einem Foto von Muro Lucano zu gestalten – was bei den Workshopteilnehmern gut ankam.

Die Ideensammlung des Abends, die Konstantina Andriotis vom Presseamt dokumentierte, will Stefan Handl demnächst im Hauptausschuss vorstellen. Dann wird es einen „Aktionsplan“ geben und man wird sich mit der Frage beschäftigen: Wer setzt das um? Wer sich beteiligen möchte im Bürgerkomitee ist herzlich eingeladen. „Man kann sich auch für ein bestimmtes Mitmachprojekt entscheiden“, so Handl. „Und muss nicht bis ans Ende des Lebens dabei bleiben.“

ELFRIEDE PEIL

Spannende Ideen tauschten die Teilnehmer des Bürger-Workshops zum Thema Weiterentwicklung der Städtepartnerschaft zwischen Muro Lucano und Karlsfeld aus. © ep