Eintracht-Nixe in den Nationalkader berufen

Maria Theresa Sanchez Torres wird für Talent und harte Arbeit belohnt

Maria Theresa Sanchez Torres vom TSV Eintracht Karlsfeld wurde für die deutsche Nationalmannschaft im Synchronschwimmen nominiert.

Karlsfeld – Es sieht so locker-leicht aus. Und dabei auch noch lächeln, lächeln. Das Publikum erfreut sich entspannt an dem perfekten, synchronen Zusammenspiel der Schwimmerinnen. Doch für sie ist es Schwerstarbeit. In ihrer Kür von vier Minuten sind sie zusammengenommen rund die Hälfte der Zeit unter Wasser und vollbringen bei Sauerstoffmangel Höchstleistungen. Und dennoch begeistern sich viele Mädchen und junge Frauen für diesen Sport: „Es ist ein ganz besonderes Gefühl, man muss in dem Moment alles geben“, sagt Maria Theresa Sanchez Torres.

Maria Theresa Sanchez Torres ist nun Teil der deutschen Nationalmannschaft im Synchronschwimmen

Sie hat jahrelang so viel gegeben, dass sie nun zur deutschen Nationalmannschaft im Synchronschwimmen gehört. Sie trainiert im TSV Eintracht Karlsfeld, wohnt in Erdweg und wird Ende Juni 17 Jahre alt. Vom 30. Juni bis zum 5. Juli, finden in Valetta auf Malta die Junioren-Europameisterschaften im Synchronschwimmen statt. Ob Maria Theresa Sanchez Torres daran teilnehmen kann, ist zur Zeit noch ungewiss: Das hängt davon ab, wann in der Schule die aktuellen Abschlussarbeiten stattfinden.

+ Toller Erfolg: Maria Theresa Sanchez Torres. © Elfriede Peil

Maria Theresa geht in die 10. Klasse der Wirtschaftsschule Scheibner in Dachau. Schon beim vorletzten Vorbereitungslehrgang konnte sie nicht dabei sein, vergangenes Wochenende in Nürnberg allerdings schon. „Es ist schwierig, dieses intensive Training sechsmal die Woche mit der Schule zu vereinbaren.“ Dazu kommen noch internationale Wettkämpfe: „Da war ich schon sehr lange weg.“

Eine Synchronschwimmerin, so heißt es, müsse ähnliche Fähigkeiten haben wie eine Bodenturnerin, eine Wettkampfschwimmerin, eine Eiskunstläuferin, eine Wasserballspielerin und eine Tänzerin, und das alles ohne festen Boden unter den Füßen. Dazu kommt das perfekte Zusammenspiel mit den anderen und der Musik, eben das Synchrone.

Mit Vergnügen und Leichtigkeit im Wasser - trotz anfänglichen Schwierigkeiten

Maria Theresa Sanchez Torres bewegt sich mit Vergnügen im Wasser, seit sie mit sieben Jahren von ihrem Vater Schwimmen lernte. Auch die Mutter, einer Mexikanerin, unterstützte sie. „Ich bin so gerne geschwommen. Das war ein Volltreffer. Das ist wie Fliegen, es fühlt sich so leicht an.“

Nicht ganz so leicht wurde für sie dann der Einstieg in das „Artistic Swimming“, wie diese Sportart auch genannt wird. „Ich war lange sehr schlecht“, findet sie. „Aber ich hatte immer Spaß dabei.“

Maria Theresa Sanchez Torres zeichnet sich durch Begeisterung und Begabung aus

Und sie hatte auch Spaß am harten Training: Kondition, Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft. „Man hat die Kontrolle über sich selbst.“ So ist sie immer erfolgreicher geworden. Sehr bescheiden sagt sie von sich: „Das ist Zufall gewesen.“ Oder: „In die Gruppe bin ich nur als Ersatz gekommen.“ Ihre Trainerin beim TSV, Gabi Kornbichler, die selber zu den Spitzen in dieser Sportart gehörte, sagt dazu: „Theresa zeichnet ihre Begeisterung und ihre Begabung aus. Man kommt nicht durch Zufall in das Nationalkader.“

Die Abteilung Synchronschwimmen gibt es seit 1974 im TSV Eintracht Karlsfeld. Die „Synchros“ sind national und international über Jahrzehnte bekannt geworden, sogar in Wikipedia sind sie zu finden. Die vielen Zeitungsausschnitte im Kasten am Eingang des Hallenbades berichten ebenfalls davon – wenn man denn wieder hineingehen kann.

Für das Training der Spitzensportlerin bedeutete die Schließung des Hallenbads lange Fahrten nach München zu den Stützpunkten des Schwimmverbandes, die genutzt werden dürfen. Zeit für andere Hobbys als dieses eine große gibt es daher sowieso nicht. Außer: „Ich schlafe sehr gerne.“ Das ist nachvollziehbar.

Elfriede Peil