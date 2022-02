Ein Karlsfelder reparierte den VW Käfer von Silvia Sommerlath

Der Automechaniker Heinz Osterholzer aus Karlsfeld zeigt Bilder des VW Käfers, den die spätere Königin Silvia von Schweden damals fuhr, sowie ihre Visitenkarte. © Simone Wester

Hoheit fuhr damals Käfer. Und dieses Auto reparierte einst der Karlsfelder Heinz Osterholzer. So lernte er Silvia Sommerlath kennen, Schwedens heutige Königin.

Karlsfeld - Als Silvia Sommerlath 1971 bei Heinz Osterholzer in Karlsfeld mit ihrem alten VW-Käfer auftauchte, ahnte der Karlsfelder natürlich von alledem noch nichts. „Sie war sehr nett und sympathisch“, erinnert sich der heute 82-jährige Karlsfelder. Seine Werkstatt war in München bei vielen Polizisten und Kriminalbeamten bekannt, unter denen er viele Stammkunden hatte.

Die spätere Königin von Schweden stand in seiner Karlsfelder Werkstatt

Über deren Empfehlung kam dann auch Silvia Sommerlath in die Karlsfelder Werkstatt. Damals war Heinz Osterholzer bereits Leyland-Händler und verkaufte und reparierte Minis, Range Rover, MG und viele weitere damals noch exotische Automarken. Das war 1971, und die junge Dame war in Ausbildung zur Hostess bei den Olympischen Spielen in München, die 1972 stattfanden. Und da erst lernte die Dolmetscherin Carl Gustav von Schweden kennen.

Die Teile für Silvia Sommerlaths VW, unter anderem waren neue Bremsen fällig, besorgte er höchstpersönlich in München. Nach einigen Tagen konnte die Hostess ihren Käfer wieder abholen. „Die Reparatur hat so 150 Mark gekostet, was damals viel Geld war. Es war aber auch viel zu machen an dem Auto“, erinnert sich Osterholzer. Die spätere Königin von Schweden hatte das Geld dabei und zahlte prompt.

Der blaue Käfer gehörte Silvia Sommerlath, der späteren Königin. © Simone Wester

Die Werkstatt hat Heinz Osterholzer 2004 seinem Stiefsohn Konrad Dietl übergeben. Die Visitenkarte der damals jungen Hostess Silvia Sommerlath aber hat er aufgehoben. Schon öfter ist er deshalb interviewt worden, und auch im Freundes- und Familienkreis erzählt er von dem besonderen Erlebnis immer noch gern.

Bei den Olympischen Spielen in München selbst war der Kfz-Meister nicht. Denn für Sport interessiert er sich nicht wirklich. Dafür aber für die Musik. „Ich mach’ seit 64 Jahren Blasmusik“, erzählt Osterholzer, der immer noch bei den Ludwig-Thoma-Musikanten mit seiner Tuba aktiv ist. Gespielt hat er schon für viele prominente Zuhörer, darunter Franz Josef Strauss, viele Schauspieler wie Gustl Bayrhammer und Hans Clarin und viele, viele mehr.

Trotzdem ist das Erlebnis mit Silvia Sommerlath bis heute ein ganz besonderes für ihn.

SIMONE WESTER