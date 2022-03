„Es g’langt halt grad so“

Von: Thomas Leichsenring

Karlsfeld – Es ist vollbracht: Die Gemeinde Karlsfeld kann dem Landratsamt einen genehmigungsfähigen Haushalt für das Jahr 2022 vorlegen. Wie Kämmerer Alfred Giesinger den Gemeinderäten im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend darlegte, wird im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von rund 2 Millionen Euro erwirtschaftet.

Sparsam wirtschaften muss die Gemeinde Karlsfeld © Tobias Hase

Mindestens 1,8 Millionen waren nötig, damit Karlsfeld Tilgung und Zins für Darlehen bezahlen kann – die Grundvoraussetzung für die Genehmigung des Hauhalts. Es waren demnach erfreuliche Nachrichten, die Giesinger mit in die Sitzung nahm. Doch große Sprünge kann Karlsfeld nach wie vor nicht machen. Giesinger: „Es g’langt halt grad so.“

Noch im Dezember sah es düster aus, was den Karlsfelder Haushalt betraf, die Zielsumme von 1,8 Millionen Euro lag fern. Doch dann tat sich zunächst etwas auf der Einnahmeseite: Die Schlüsselzuweisung – eine Finanzspritze vom Freistaat Bayern für klamme Kommunen – fiel mit rund 4,8 Millionen Euro um fast 700 000 Euro höher aus als erhofft (wir berichteten). Hinzu kamen Mehreinnahmen über die Einkommens- und Grunderwerbssteuer. Um jedoch überhaupt in die Nähe eines genehmigungsfähigen Haushalts zu kommen, musste die Gemeinde insgesamt auf die Bremse treten. Vorhaben wurden geschoben oder gestrichen, so wie der von Jugendlichen so heiß ersehnte Skaterpark. Zudem sparte die Verwaltung, wo es nur ging.

Ein weiterer nicht unwesentlicher Faktor: der Biber. Wie berichtet, hat sich der Nager vor allem in der Handwerkersiedlung ausgetobt. Die Straße „Wiesenweg“ neben dem Moosgraben-Bach ist auf Hunderte Meter unterhöhlt. Eine Generalsanierung ist notwendig. Generalsanierung bedeutet, dass diese Maßnahme nicht mehr über den laufenden Unterhalt finanziert wird und damit aus dem Verwaltungshaushalt rausfällt. Die durch Biberschäden ausgelöste Summe, die sich nun im Vermögenshaushalt niederschlägt, ist enorm: 300 000 Euro.

Die Gemeinde wird noch einige Jahre auf jeden Euro schauen müssen. Denn sie hat vieles vor, was viel Geld kostet; die Sanierung des Bürgerhauses zum Beispiel und die Sanierung des Hallenbades. Gerade das Bad wird ins Geld gehen, zuletzt war von Sanierungskosten bis zu 15 Millionen Euro die Rede. Am 5. April kommt der Haupt- und Finanzausschuss letztmals vor der großen Haushaltssitzung im Gemeinderat zusammen. Dann steht das Thema Vereinszuschüsse an.