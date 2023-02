Essensmarken gestrichen

Von: Verena Möckl

Bevor Bürgermeister Stefan Kolbe das erste Fass anzapft, findet wie immer der traditionelle Festzug statt. © Karlsfelder Siedlerfest

Die Vereine, die am Festzug des Karlsfelder Siedlerfest teilnehmen, erhalten heuer keine Essensmarken. Es muss gespart werden.

Karlsfeld – Das Credo der Gemeinde Karlsfeld heißt auch in diesem Jahr wieder: sparen, sparen, sparen. Damit das Dachauer Landratsamt den Karlsfelder Haushalt genehmigt, müssen sich die Karlsfelder erneut an einigen Stellen im Verzicht üben – was das Schwimmen und Planschen in ihrem geliebten Hallenbad betrifft, auf unabsehbare Zeit.

SSiedlergemeinschaft Karlsfeld Nord setzt den Rotstift an

Auch im Hinblick auf das beliebte Karlsfelder Siedlerfest heißt es: sparen. Das zeichnete sich bei dem 53. Treffen der Karlsfelder Vereinsvorstände am Montagabend im Bürgerhaus ab, zu dem die Siedlergemeinschaft Karlsfeld Nord, die Organisatoren des beliebten Volksfestes am Karlsfelder See, eingeladen hatten. „Wir haben viele Baustellen, wo wir Kosten einsparen müssen“, verkündete Manfred Klein, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Karlsfeld-Nord. Eine „Baustelle“ ist der traditionelle Festzug. Die Vereine, die daran teilnehmen, erhalten heuer keine Essensmarken. Kostenlose Getränke soll es aber weiterhin für die Festzugteilnehmer geben, versicherte Klein. Und auch beim Bierpreis wird es wohl eine deutliche Erhöhung geben, wie Festreferentin Christa Berger-Stögbauer andeutete. „Wir werden beim Bier nicht unter zehn Euro bleiben.“ Konkreter wurde sie nicht.

Siegfried Weber, zweiter Vorsitzender des Siedlervereins Karlsfeld-Nord, teilte auf Nachfrage mit, dass die Siedlergemeinschaft einen „deutlich vierstelligen Betrag“ einsparen müsse. In welchen Bereichen, stünde aber noch nicht fest.

Weber, der auch im Vorsitz des Seniorenbeirats ist, hat noch eine weitere Sorge: „Ich befürchte, dass der Seniorennachmittag wieder auf der Kippe steht“, sagte er vor dem Vereinsvorstandstreffen.

Der Seniorennachmittag wird von der Gemeinde finanziert, und die ist bekanntlich knapp bei Kasse, was Bürgermeister Stefan Kolbe auch an diesem Abend nicht müde wurde, zu betonen. „Unsere finanzielle Lage ist nicht prickelnd. Vieles, was man sich gerne geleistet hat, geht jetzt nicht mehr“, erklärte Kolbe den Vereinsvorständen.

Energiekosten der Gemeinde vervierfachen sich

Auf die Gemeinde kommt im kommenden Jahr eine saftige Strompreiserhöhung zu. Der Grund: Nur für drei Fünftel der ausgeschriebenen Strommenge konnte die Gemeinde Lieferverträge schließen. Um überhaupt Angebote zu erhalten, musste der Preis für jedes Vertragsjahr eigens ausgeschrieben werden. „Wir hatten Pech, dass die Strompreise während der Ausschreibung am höchsten waren“, so Kolbe. Die Folge: „Unsere Energiekosten vervierfachen sich im nächsten Jahr fast.“ Ob für die Gemeinde Karlsfeld die Strompreisbremse greift, wisse man jetzt noch nicht, so Kolbe.

Manfred Klein zeigte sich nach Kolbes Ansprache betroffen. „Wir hoffen, dass uns die Strompreiserhöhung nicht in voller Härte trifft.“ Denn höhere Stromkosten wirken sich auch direkt auf das Siedlerfest aus, mit seinen Schaustellern und den Fahrgeschäften, wofür man dann einen deutlich höheren Preis verlangen müsse.

Doch noch eine weitere Sache beschäftigt den Siedlerverein Nord. Denn in diesem Jahr stehen viele Investitionen an: Die 50 Jahre alten Trinkwasserleitungen auf dem Gelände müssten endlich einmal ausgewechselt werden ebenso wie die Stromverteiler, berichtet Manfred Klein. „Die Gesetzeslage wird immer anspruchsvoller und die Auflagen immer höher“, klagte er im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten. Auch wenn das Siedlerfest im vergangenen Jahr zu aller Zufriedenheit verlaufen ist, weiß Manfred Klein: „Wir können uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen“.

