Exhibitionistam Mückensee

Karlsfeld - Die Kriminalpolizei sucht einen Exhibitionisten, der sich am Montag am Mückensee (Gemeinde Karlsfeld) vor einer 31-jährigen Frau und deren Tochter entblößt hat. Wie die Kripo mitteilt, hielt sich die 31-Jährige gegen 13.50 Uhr mit ihrer kleinen Tochter am Ostufer des am Naturschutzgebiet Schwarzhölzl gelegenen Sees auf, als sie an der Nordseite einen nackten Mann bemerkte. Dieser manipulierte offensichtlich an seinem Geschlechtsteil und suchte den Blickkontakt zu Mutter und Tochter. Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Karlsfeld. Er ist etwa 50 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schlank. Es hat ein west-/nordeuropäisches Aussehen, kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart und trägt Brille. Bekleidet war er mit einer blauen Baseballkappe, einem schwarzen T-Shirt und einer sehr kurzen dunkelblauen Hose. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Fürstenfeldbruck unter Telefon 0 81 41/6120 in Verbindung zu setzen.dn