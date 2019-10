Ab Donnerstag ist Karlsfeld Messe-Standort

Präsentieren ein breit gefächertes Angebot: Me sseorganisator Josef Albert Schmid, Daniel Schermelleh (Edeka, Messecatering). Michael Gold (EUG), Erika Schatz, TSV-Präsident Rüdiger Meyer und Xaver Polster (TSV Eintracht Karlsfeld).

Familienmesse startet am 24. Oktober

Am Donnerstag, 24. Oktober, wird Karlsfeld erstmals zum Messeort: Auf einem über 17 000 Quadratmeter großen Ausstellungsareal direkt am See findet erstmals die Karlsfelder Familienmesse statt. Veranstalter ist die JWS GmbH.