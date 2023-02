Fasching mit angezogener Handbremse

Von: Verena Möckl

Organisiert wieder den Weiberfasching: Helmut Schuh. © MM-Archiv

Der Awo-Weiberfasching, der eine lange Tradition hat, findet auch heuer nicht statt – zur großen Enttäuschung vieler Karlsfelder.

Die Entscheidung sei allen nicht leicht gefallen, sagt Helmut Schuh. Der Vorsitzende des Awo-Ortsvereins Karlsfeld organisiert gemeinsam mit seinem Team den traditionellen Faschingsball. Doch es seien einfach zu viele Dinge zusammengekommen, die den Weiberfasching auch in diesem Jahr nicht möglich machten, sagt der 76-Jährige. „Wir hätten den Saal im Bürgerhaus bereits ein Jahr im Voraus reservieren müssen, damals war aber noch Corona, und wir wussten nicht, wie sich das entwickelt.“ Der Awo-Ortsverein habe sich nicht getraut, einen Faschingsball zu organisieren, wenn gar nicht sicher sei, ob der Ball überhaupt stattfinden kann, erklärt er.

Als im Laufe des vergangenen Jahres Corona immer mehr in den Hintergrund rückte, kam jedoch eine neue Hürde hinzu: Im Sommer hörte der alte Pächter des Bürgerhauses auf. Erst im April dieses Jahres wird, wie berichtet, dort wieder bewirtet. Nicht alle Karlsfelder Vereine konnten für ihre Veranstaltungen einen Catererdienst finden oder sich einen leisten – wie im Fall der Karlsfelder Awo. „Ein Caterer wäre zu teuer für uns gewesen, das hätten wir finanziell nicht stemmen können“, sagt Schuh.

Fasching feiern will die Karlsfelder Awo aber dennoch. Der Verein lädt am kommenden Samstag zu einer Faschingsfeier in den Bürgertreff ein.

Für Michael Gold, Vorsitzender der Engagierten Unternehmergemeinschaft Karlsfeld (EUG), allerdings nur ein kleiner Trost. „In den Bürgertreff passen 60 Leute rein, da kann ich genausogut in meinem Keller feiern“, sagt er.

Der EUG-Vorsitzende liebt die narrische Zeit. „Ich habe den Fasching mit dem Löffel in die Wiege bekommen.“ In seiner Heimat am Bodensee bedeute den Leuten der Fasching so viel wie den Kölnern ihr Karneval, erzählt Michael Gold. Seit 25 Jahren organisiert er das beliebte Faschingstreiben auf dem Karlsfelder Rathausplatz am Faschingsdienstag. Als DJ Goldi haut er seinen Faschingsgästen die Bässe um die Ohren – nach zwei Jahren Faschings-Entzug auch in diesem Jahr.

Organisiert das Faschingstreiben: Michael Gold. © MM-Archiv

Am Vereinsvorstandstreffen am Montag zeigte er sich dennoch frustriert. Weder am Faschingssamstag noch am Unsinnigen Donnerstag gibt es in Karlsfeld in diesem Jahr eine Feier. Wenn er das rechtzeitig gewusst hätte, hätte er selbst Faschingpartys an diesen Tagen veranstaltet. „Karlsfeld wird immer schläfriger“, klagte er bei der Versammlung. Bürgermeister Stefan Kolbe entgegnete, dass die Termine auf der Gemeindewebsite aufgeführt sind. Man hätte sich bloß informieren müssen.

Michael Gold habe das nicht gewusst und sei daher selbst schuld, räumt er auf Nachfrage ein und ergänzt, dass es ohnehin schwierig gewesen sei, den Weiberfasching zu veranstalten, wenn zur selben Zeit auch im ASV Dachau gefeiert wird.

Doch es gibt auch gute Nachrichten für Karlsfelder Faschings-Fans: Im nächsten Jahr läuft alles wieder wie gewohnt ab: mit Awo-Weiberfasching und Faschingssamstag. Für Letzteren hat der EUG nämlich schon jetzt den Termin reserviert, wie Michael Gold mitteilt.

Und auch in diesem Jahr gibt es Freudiges zu vermelden über die Faschingsveranstaltungen, die bislang stattgefunden haben. So strömten Hunderte Menschen zu den beiden großen Kinderfaschingsbällen des Olympia Faschingsclubs Karlsfeld (OFC) und des Jugend-Tanz-Sport-Clubs Karlsfeld (JTSC), die im Bürgerhaus stattfanden. Der JTSC kündigte auf dem Vereinsvorstandstreffen an, dass er im nächsten Jahr sogar statt einem zwei Kinderbälle organisieren wird.

Fasching in Karlsfeld: Awo-Faschingsfeier: Samstag, 18. Februar, 14 Uhr, Bürgertreff Karlsfeld; 2. OFC-Kinderball: Sonntag, 19. Februar, Einlass: 13 Uhr, Beginn: 14 Uhr, Bürgerhaus Karlsfeld; großes Faschingstreiben am Faschingsdienstag, 21. Februar, ab 13 Uhr am Rathausplatz in Karlsfeld.

