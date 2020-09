Faustschlag nach Auffahrunfall - Täter flüchtet

Nach einem Auffahrunfall in Karlsfeld hat der Geschädigte der Unfallverursacherin mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sie ging zu Boden, er flüchtete.

Karlsfeld – Wie die Polizei erst heute (21.9.) mitteilte, fuhr eine 24-jährige Karlsfelderin mit ihrem VW am Freitag in Karlsfeld auf der Münchner Straße aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden VW auf. Beide Autofahrer stiegen aus und gerieten in einen zunächst verbalen Streit. Dann soll der geschädigte Pkw-Fahrer die Verursacherin geschubst und mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Die Geschlagene ging kurz zu Boden, was der Unfallgeschädigte nutzte, in seinen Pkw einzusteigen und wegzufahren.

Das Geschehen wurde durch eine sogenannte Dash-Cam eines unbeteiligten Pkw aufgenommen und konnte sichergestellt werden. Gegen den Pkw-Fahrer laufen jetzt Ermittlungen wegen Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der eigentliche Sachschaden dürfte sich auf nur einige hundert Euro belaufen.

