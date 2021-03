96 Wohnungen in Karlsfeld evakuiert: Anwohner schockiert - „Wie bei einem Überfall“

Für die Bewohner von 96 Wohnungen in Karlsfeld war die Aktion der Gemeinde ein Schock. Sie wurden von jetzt auf gleich wegen Sicherheitsbedenken aus ihrem zu Hause gerissen.

Karlsfeld - Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr haben die Sicherheitsbehörden begonnen, drei siebenstöckige Wohnblöcke in der Wehrstaudenstraße in Karlsfeld zu evakuieren. Vor Ort war ein Großaufgebot von Feuerwehr, THW, Landratsamt, Baureferenten, Fachleute, Landrat Stefan Löwl sowie Bürgermeister Stefan Kolbe. Rund 300 Bewohner aus 96 Wohneinheiten sollten nach ersten Angaben zunächst ab Samstag 0 Uhr ihre Eigentumswohnungen verlassen, nachdem die Feuerwehr am Vormittag bei einer Übung festgestellt hatte, dass ab der dritten Etage die Feuersicherheit nicht mehr gewährleistet sei.

Evakuierung in Karlsfeld: Feuerwehrzufahrtswege nicht zugänglich

Erst gegen 20.45 Uhr und nach einer positiven Nachschau mittels eines Drehleiterfahrzeugs der MAN-Werksfeuerwehr hieß es dann Entwarnung. Die Menschen durften bleiben. Vorerst.

+ Drehleiter im Einsatz. © Norbert Habschied

Der Grund für das Vorgehen der Sicherheitskräfte lag in der Hauptsache an den nicht frei zugänglichen Feuerwehrzufahrtswegen. Genauer war der unbefestigte Boden vor den Wohnblöcken zu instabil für schwere Fahrzeuge mit Drehleitern. Es bestand die Gefahr des Absackens.

Die Bewohner waren schockiert über das rigorose Vorgehen der Behörden. „Es war wie bei einem Überfall“, sagte Engin Ersan, vom Beirat der Eigentümer-Wohngemeinschaft. „Es wohnen hier sehr viele ältere Menschen. Diese waren sehr verängstigt.“

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Dachau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Weitere Nachrichten aus Bayern und dem Landkreis Dachau bekommen Sie immer aktuell bei uns.