Feuerwerk zum Mitfeiern und Mitsingen in Karlsfeld

Heimspiel im goldenen Outfit: Diana Burger. © Norbert Habschied

„Schlagerkonfetti“ gab es im Karlsfelder Bürgerhaus mit Nicki, Diana Burger, Klaus Danner und Bernward Büker. Ein unvergesslicher Abend.

Karlsfeld Wann gab es in den vergangenen Jahren einmal eine Polonäse, nein, nicht in Blankenese, sondern im Bürgerhaus? Richtig: Wer am Samstag trotz Schmuddelwetter zum „Schlagerkonfetti“ gekommen war, konnte sich einreihen in eine fröhliche Menschenschlange und durch die Tischreihen im Festsaal ziehen, wie in seligen Zeiten. Angeführt wurde sie von der Sängerin Nicki, die temperamentvoll ihren Erfolgssong „I bin a bayerisches Cowgirl“ zum Besten gab.

Es war der Schluss und der Höhepunkt eines Musikabends, den der Veranstalter Bernward Büker aus Berlin als „Feuerwerk zum Mitfeiern und Mitsingen“ angekündigt hatte. Das Mitsingen klappte auch bei den Songs von Klaus Danner aus Rosenheim und Diana Burger aus Karlsfeld hervorragend.

Und gefeiert wurde tatsächlich auch, wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen. Kein Wirt, aber trotzdem Bewirtung auf selbstorganisierte Weise: Getränkekisten ins Auto packen, wie Büker erzählte, eine improvisierte Bar am langen Tisch, und ein Service, um den der zukünftige Pächter noch neidisch sein wird. Die Kinder der Künstler und Agenturmitarbeiter machten das mit Begeisterung und Liebe, so wie die neunjährige Finja. Sie fragte bei den Herren persönlich nach, ob noch ein Bier (aus der Flasche) gewünscht sei. Und versorgte die Damen mit Rotkäppchen-Piccolos (aus Pappbechern). Aber dass es nichts zu essen gab, war natürlich ein Notstand und wurde heftig bedauert.

Von Anfang an brachte Klaus Danner sowohl die Menschen mit kurzen grauen Haaren als auch die mit langen blonden Locken dazu, ihre Hände in die Höhe zu werfen, rhythmisch mit zu klatschen und zu strahlen. „Hallo Madeleine“ ist sein bayerisches Meisterwerk, und wenn er von „13 Tagen und Nächten“ singt und dazu noch lässig Bussis im Publikum verteilt, ist das Sympathie-Kreischen auf Höchststufe.

Heimspiel für Diana Burger

Auf absoluter Höchststufe lief auch die Playbackmusik, die Akustik war grottenschlecht, die Texte kaum zu verstehen. Aber das störte nicht die, die endlich mal wieder in Stimmung kommen wollten. Und das kamen sie. Vor allem, als „ihr“ Heimgast, Diana Burger, erst im schwarzen und dann im goldenen Outfit die Bühne und ihre giftgrüne Gitarre übernahm. Seit fast zehn Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Karlsfeld, sie stammt aus Saalfeld in Thüringen und hat erst spät ihre Musikkarriere gestartet, aber dann mit umso mehr Tempo. Ihre Eigenkomposition „Schmetterling“ und ihr „Einmal bitte alles“ heizten im Saal ordentlich ein. Aber es putscht natürlich auch auf, wenn sie mit ihrer starken Stimme Oldies schmettert wie Juliane Werdings „Wenn du denkst du denkst“.

Powerstimme und Ausstrahlung: Nicki mischte sich unter die Besucher im Bürgerhaus, sang, schäkerte und schaffte beste Laune. Fotos: habschied © Norbert Habschied

Bei Evergreens darf nie der Song vom brechenden Marmor, Stein und Eisen fehlen. Dass diese brechen, „aber unsere Liebe nicht“, weiß man zum Glück seit Jahrzehnten. Das brachten Bernward Büker und Gitarrist Jürgen Bailey aktuell dem Publikum nahe, und dieses dankte dem Duo mit begeistertem Mitklatschen, Singen und Armeschwenken. Ebenso gut kam das „Hello again“ an, das Howard Carpendale in den Achtzigern präsentiert hatte.

Und dann kommt als Stargast Nicki

Und dann kam sie, die als „Stargast“ angekündigt war: Nicki aus Plattling in Niederbayern, mit bürgerlichem Namen Doris Andrea Hrda. Völlig lässig, ohne Glamour, mit roter Hose, T-Shirt und Bluse drüber und weißen Turnschuhen. Aber mit einer Powerstimme und einer Ausstrahlung gesegnet, die ihren Erfolg seit 1983 erklären. Damals erschien ihre erste Single „Servus mach’s gut“. Die gibt es heute auch zu hören, fast zum Schluss. Sie kommt von der Bühne herunter, geht durch die Reihen, singt, schäkert, lacht und schafft es, dass in das graue Bürgerhaus beste Laune und, wie gesagt, die Polonäse einziehen. „Wenn i mit dir tanz“ ist zum Motto des Abends geworden. Ob mit Mann oder Frau oder alleine – fast der ganze Saal ist in Bewegung gekommen und fühlt sich herrlich wohl.

