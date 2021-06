Fixpunkte am Karlsfelder See, die Leben retten

Rettungspunkte helfen Helfern

Von Stefanie Zipfer schließen

Rund um den Karlsfelder See gibt es seit einigen Jahren sogenannte Rettungspunkte. Die nummerierten Schilder helfen den Einsatzkräften, im Notfall schneller an den Unglücksort zu kommen. Denn gerade bei Schlaganfällen oder Herzinfarkten zählt jede Minute.

Karlsfeld – Das „Regelgeschäft“, wie es Oliver Welter, Vorsitzender der Kreiswasserwacht beschreibt, besteht für ihn und seine Kollegen in den Sommermonaten am Karlsfelder See aus Insektenstichen und Schnittwunden, hin und wieder gibt es gebrochene Knochen oder Kreislaufprobleme zu verarzten.

Ein bis zwei Mal im Jahr aber kommt es zu wirklichen Ernstfällen, da geht es um Leben und Tod. Wie in der vorvergangenen Woche: Da war ein 55-jähriger Mann einfach untergegangen. Nur dank des schnellen Eingreifens von Ersthelfern, die den Verunglückten aus dem Wasser zogen, und des schnellen Eintreffens des Notarztes konnte der Mann nach 15-minütiger Reanimation zurück ins Leben geholt werden (wir berichteten).

Bei diesem Einsatz, so Welter, sei von Anfang bis Ende alles perfekt gelaufen: Ein Badegast, der das Geschehen beobachtete und ins Wasser sprang, um den Ertrinkenden zu retten; andere Badegäste, die sofort zum Handy griffen und den Notruf 112 wählten; und das Notarztteam, das binnen Minuten am Einsatzort eintraf und mit der Versorgung des Mannes beginnen konnte.

Zuvor oft schwierige Suche nach dem Unglücksort

Bis vor wenigen Jahren, sagt Welter, war dieses schnelle Eintreffen aber nicht selbstverständlich. Oft hätten die Rettungskräfte, die selbst ja auch zumeist nicht aus Karlsfeld kommen, nicht gewusst, wo der zu versorgende Mensch sich befindet. „Neben einem Baum, auf der Liegewiese“ sei als Ortsangabe nicht sehr aussagekräftig, seufzt Welter. Die Folge sei gewesen, dass die Kollegen erst einmal minutenlang um den See hätten laufen müssen, um den Unglücksort zu finden.

Bis die Wasserwacht eine Idee hatte: „Eines unserer Mitglieder hat in Franken zum ersten Mal die Rettungspunkte gesehen. Wir wollten das sofort auch!“ Finanziell unterstützt von der Sparkassenstiftung und dem Landratsamt und aufgebaut „mit viel Eigenleistung“, wie Welter es umschreibt, wurden rund um den Karlsfelder See zehn nummerierte Schilder im Wert von rund 8000 Euro aufgestellt. Die Abstände variieren, „wir haben sie nach Schwerpunkten platziert“, erklärt der Wasserwachts-Chef. Rund um die Lokale etwa gebe es weniger Schilder, in der sogenannten Babybucht mehr: „Wir haben sie halt da aufgebaut, wo wir Schwierigkeiten hatten, die Leute zu finden“, so Welter.

Wer nun unter der Notrufnummer 112 anrufe, werde von der Rettungsleitstelle gezielt nach der Nummer des Rettungspunktes gefragt. Denn das Problem früher sei ja auch gewesen: Nicht nur die Notärzte seien oft nicht aus Karlsfeld, sondern auch die Kollegen in der Fürstenfeldbrucker Rettungsleitstelle hätten in den meisten Fällen keine Ortskenntnisse. Nun, dank der Rettungspunkte, sei laut Welter „zu 95 Prozent“ sichergestellt, dass Patient und Retter sich schnell finden.

Damit es aber gar nicht erst zu einem Notfall kommt, bittet Welter nicht nur um Aufmerksamkeit bezüglich der Rettungspunkte. Die häufigsten Ursachen für Badeunfälle sind der Kreiswasserwacht zufolge „Sorglosigkeit, mangelnde Schwimmkenntnisse, Selbstüberschätzung und Alkohol“. Darum sollte, gerade in diesen heißen Tagen, jeder Badegast „erst auf sich und seinen Körper achten“. Und dann, so Welter, wäre es schön, „wenn man auch noch ein bisschen ein Auge drauf hat, was um einen rum passiert“.