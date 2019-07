FOS Karlsfeld: 22 Absolventen mit einer Eins vor dem Komma

144 Abiturienten der Fachoberschule Karlsfeld sind verabschiedet worden. Für die Schüler ebenso erfreulich wie für die Schule: Die Erfolgsquote lag fast bei 100 Prozent!

Vor über 500 Gästen im Bürgerhaus Karlsfeld haben die 144 Abiturienten der Fachoberschule Karlsfeld ihre Zeugnisse bekommen. Schulleiterin Carola Zankl und des stellvertretenden Schulleiters Peter Hatzl erhielten die Absolventen die Zeugnisse der Fachhochschulreife.

Die Schulleitung bedankte sich bei der Schülersprecherin Nicole Plattner, dem Schülersprecher Jakob Haubner und der kompletten SMV für ihr vorbildliches Engagement, mit dem diese das Schulleben an der FOS Karlsfeld in diesem Schuljahr mitgestaltet und -geprägt haben.

Auch Johannes Sillem wurde für sein Engagement um die Schule ausgezeichnet; dazu wurden Schüler mit der höchsten Anwesenheitsquote geehrt. Anschließend ließen die Schülersprecher die vergangenen zwei Schuljahre noch einmal Revue passieren. Sie bedankten sich nicht nur bei ihren Eltern und Geschwistern für die Unterstützung, sondern ebenfalls bei den Lehrkräften und Tutoren für die geleistete Arbeit. Die beiden Schülervertreter sprachen von besten Voraussetzungen für Studium und Beruf, die sich den Absolventen gegenwärtig böten und betonten, dass die Absolventen an der FOS Karlsfeld das erforderliche Rüstzeug für ihre weitere Zukunft bekommen hätten.

Umrahmt wurde die feierliche, aber auch emotionale Veranstaltung zum zweiten Mal von der FOS-Schulband.

Bevor der wichtigste Teil des Abends begann, trug Schulleiterin Zankl noch einige statistische Daten und Fakten zum Erfolg des Fachabiturjahrgangs 2018/2019 vor: In diesem Schuljahr gab es an der Fachoberschule Karlsfeld erstmals sieben Abschlussklassen in vier Ausbildungsrichtungen, nämlich in Wirtschaft, Sozialwesen, Gestaltung und Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie. Zur Prüfung angetreten waren 148 Schüler. Davon bestanden 144, was einer Erfolgsquote von 97,3 Prozent entspricht. Erstmals hatten auch 22 Schüler im Gesamtschnitt eine Eins vor dem Komma.

Die fünf Jahrgangsbesten, die alle einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser haben, erhielten ein persönliches Glückwunschschreiben von Landrat Stefan Löwl sowie eine Medaille und ein Buchpräsent. Sie bekamen auch von der Fachoberschule noch ein besonderes Geschenk. Der Jahrgangsbeste, Johannes Richter, erhielt von der Sparkasse Dachau als Anerkennung für seine Leistung eine einwöchige Sprachreise inklusive Flug, Unterkunft, Sprachkurs und Taschengeld. Überreicht wurde der Preis vom stellvertretenden Vorsitzenden der Sparkasse Dachau, Josef Bichl.

Zur Zeugnisverleihung selbst kamen alle Absolventen unter dem Applaus der Gäste und unterlegt von selbst gewählter Musik und Fotos auf die Bühne, um das Zeugnis in Empfang zu nehmen. Zum Abschluss wurde noch das legendäre Gruppenfoto aufgenommen, das nun die Galerie der FOS Karlsfeld um einen weiteren liebenswürdigen Jahrgang bereichert. dn