FOS verabschiedet zwei Rekordjahrgänge

Absolventen der Fachoberschule Karlsfeld mit Top-Leistungen

Im Karlsfelder Bürgerhaus haben 175 Absolventen der Fachoberschule Karlsfeld ihren Abschluss gefeiert.

Karlsfeld – Feierlich und fröhlich war diese Abschlussfeier: Die staatliche anerkannte private Fachoberschule Karlsfeld (FOS) feierte mit zwei Festveranstaltungen im Bürgerhaus, das so genug Platz bot für Dreier-Sitzgruppen mit Absolventin oder Absolvent und zwei Begleitern aus der Familie. Die Stimmung war hervorragend.

Das Deko-Team hatte keine Mühen und Fehlschläge beim Aufpumpen gescheut und den etwas kühlen Charme des Bürgerhaussaales durch ein Vielfaches von Nenas 99 Luftballons aufgeheitert. Der Flügel auf der Bühne war natürlich ein großer Gewinn, vor allem weil er eindrucksvoll von zwei Schülerinnen aus der 11. Klasse bespielt wurde. Franziska Meister berührte mit dem Song „Experience“ von Ludivico Einaudi, Hermine Wahl mit „Believer“ der US-Band Imagine Dragons.

Als die erfolgreichen jungen Leute beim Gruppenfoto ihre Zeugnisse in die Höhe hielten, gab es Jubel fast ohne Ende. Sie hatten auch allen Grund dazu. Eineinhalb Jahre Corona-Wechselbäder zwischen Distanz- und Präsenzunterricht und nur auf der „Zielgeraden“, also wenige Wochen vorm Ende des Schuljahres, gab es gemeinsames Lernen wie im richtigen Leben – in der Klasse.

175 Absolventinnen feiern ihren Abschluss

Schulleiterin Carola Zankl freute sich, dass man nun mit dieser Feier einen Schritt hin zur Normalität gehen könne. Insgesamt 175 Schülerinnen und Schüler aus den Ausbildungsrichtungen „Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie“, „Sozialwesen“, „Gestaltung“, „Wirtschaft und Verwaltung“ wurden verabschiedet (wir berichteten).

Im Schuljahr 2019/ 2020 hatte die FOS Karlsfeld ihr lange verfolgtes Ziel erreicht, mit einer 13. Klasse auch die Allgemeine Hochschulreife anbieten zu können, die dem gymnasialen Abitur entspricht, sowie die fachgebundene Hochschulreife. Diese Abschlüsse erreichten 20 Absolventen.

Trotz Corona-Widrigkeiten erzielten die Schüler Top-Leistungen

Trotz enormer Belastungen wurden hohe Leistungen gezeigt. Beide Klassen waren heuer „der absolute Rekordjahrgang“, so die Schulleiterin. 27 Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse haben die Note 1 vor dem Komma, das sind 17,4 Prozent, in der 13. Klasse schafften das ganze 40 Prozent.

Als die Besten der Besten wurden aus den Klassen 12 geehrt Alina Breitenberger mit einem Notendurchschnitt von 1.1, Mirjam Meyerle (1,0) sowie Christina Singer (1,1). Aus der 13. Klasse waren das Susanne Schulz (1,4) und Verena Walkenhorst (1,5). Die absolute Traumnote 1,0 gelang Elena von Weitershausen. Vom Vertreter der Sparkasse Benedikt Hüller bekamen Mirjam Meyerle und Elena von Weitershausen je einen Gutschein für eine Sprachreise. Carola Zankl fand für jede ihrer Schülerinnen ganz persönliche, liebevolle Worte. Ihre Verbundenheit zu ihnen war ihr anzumerken.

Tiefe Verbundenheit zwischen Lehrern und Schülern

Die enge Verbindung in diesen vergangenen zwei Jahren zwischen Schülern und Lehrern wurde auch in den Beiträgen aus den einzelnen Klassen deutlich. Alle hatten sie viel Unterstützung und Ermunterung erfahren. Lena Kaupp und Carina Betzmann von der SMV (Schülermitverantwortung) schauten jetzt auch nach vorne: „Vor uns liegt ein riesiger Berg. Aber vergesst nicht eure Ziele und Träume.“

Die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki sprach ebenfalls die Emotionen an: „Greifen Sie auch nach den Sternen.“ Sie bewunderte die Absolventen und Absolventinnen für „die Nerven, den einigermaßen kühlen Kopf und die Willensstärke“, die sie in den letzten eineinhalb Jahren gezeigt hatten. „Das war eine großartige Leistung, zu der auch die Eltern und das Kollegium erheblich beigetragen haben.“ Sie hätten motiviert und Mut gemacht. Wer jetzt das Abitur in der Tasche habe, der solle weiter „Fragen stellen, Fakten überprüfen, Entscheidungen hinterfragen. Behalten Sie ihren eigenen Kopf und nutzen ihn zum Denken.“

Als zum Schluss alle ihr Zeugnis von Carola Zankl bekamen und eine bunte Gerbera von ihrer Stellvertreterin Rosi Gampe, gab es natürlich keinen Song, der passender gewesen wäre als: „We are the Champions“.

Elfriede Peil