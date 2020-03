Digitale Verwaltung für mehr Service

Wachstum gestalten, das wollen die Freien Demokraten Karlsfeld. Sie stellten ihr Wahlprogramm für den 15. März vor

Karlsfeld – Karlsfeld ist in den vergangenen Jahren erheblich gewachsen. Neue Bürger sind nach Karlsfeld gezogen und neue Wohngebiete sind entstanden. Dieses Wachstum gelte es laut der FDP Karlsfeld modern zu gestalten. Die FDP Karlsfeld ist ein junger Ortsverband und „setzt sich aus engagierten Mitbürgern zusammen, die für eine vernünftige Politik stehen“, so heißt es in einer Pressemitteilung. Darin stellt die FDP ihr Wahlprogramm vor:

Die Gestaltung der Zukunft und das Nutzen von Chancen „liegt uns besonders am Herzen“, so die FDP. Schwerpunkte der Freien Demokraten sind die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenlebens sowie der wirtschaftlichen Entwicklung. Dabei gelte es, „nachhaltig und ökologisch zu handeln sowie die Digitalisierung voranzutreiben“. Die Freien Demokraten möchten kurze Wege zwischen Arbeit und Wohnen fördern, Steuereinnahmen generieren durch Gewerbeansiedlung und insbesondere Selbstständige und ehrenamtlich Tätige unterstützen.

Nachhaltigkeit

Die Freien Demokraten setzen sich laut eigenen Aussagen dafür ein, dass die Politik auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliches Verhalten achtet. „Wir sind daher für die Begrünung von Dächern und Fassaden sowie den Erhalt wichtiger Naherholungsgebiete“, heißt es im Wahlprogramm.

Fahrräder und ÖPNV

Die Nutzung von Fahrrädern und des öffentlichen Nahverkehrs müsse gefördert und optimiert werden. „Dabei ist gerade der Ausbau von sicheren und durchgängigen Fahrradwegen essenziell um den Umstieg auf das Rad auch für Pendler zu erleichtern“, so die FDP. Neue Verkehrsmittel wie E-Scooter, Pedelecs würden dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Busverbindung müsse verbessert werden durch eine bessere Vernetzung mit einer zentralen Umsteigemöglichkeit. „Die Schaffung von neuen Verkehrsmitteln wie zum Beispiel Seilbahnverbindungen werden von uns unterstützt“, heißt es im Wahlprogramm. Der S-Bahn-Nordring werde als wichtige Anbindung für Karlsfeld unterstützt.

Neues Viertel:Westlich der Bahn

„Wir Freie Demokraten möchten die Gestaltung des Bereichs „westlich der Bahn“ vorantreiben hin zu einem lebenswerten Viertel“, so der Ortsverband. Diesbezüglich sei es für eine gute Entwicklung essenziell, dass sich attraktiver Einzelhandel ansiedelt.

Digitale Verwaltung

Die Freien Demokraten „fordern eine digitale Verwaltung, die Bürgernähe fördert und den Service erhöht“. Die Errichtung eines Bürgerbüros, in dem Angelegenheiten der Bürger schnell und direkt erledigt werden, „halten wir Freie Demokraten für sehr wichtig für eine bürgernahe und moderne Gemeindeverwaltung“. dn