„Rasend gefährlich!“

Für Radfahrer und Fußgänger gefährlich: Der Überweg an der Kreuzung Hochstraße/Münchner Straße.

Fußgängerampel Hochstraße in Karlsfeld bleibt ein Problemfall

Die Fußgängerampel an der Hochstraße in Karlsfeld bleibt ein Problemfall. Das weiß man im Gemeinderat. Doch Abhilfe ist momentan nicht in Sicht