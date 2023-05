Fußgängerin beim Überqueren der Münchner Straße von Auto erfasst - lebensgefährlich verletzt

In Karlsfeld wurde eine Frau von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. © Imago/xcitepress

Bei einem Unfall am Donnerstagfrüh in Karlsfeld ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Sie wollte zu Fuß die Münchner Straße überqueren und wurde von einem Pkw erfasst.

Karlsfeld – Gegen 6.50 Uhr hat eine Fußgängerin die Münchner Straße in Karlsfeld im Bereich des Ortseingangs Karlsfeld von Dachau aus kommend überquert. In diesem Bereich befindet sich keine Lichtzeichenanlage zur Überquerung, wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilte. Auf der Richtungsfahrbahn Dachau wurde die Fußgängerin von dem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Münchner Klinikum verbracht.

Die Polizeiinspektion Dachau hat, in enger Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Aktuell ist die B 304 in Fahrtrichtung Dachau komplett gesperrt. Es kommt zu langen Rückstauungen.

dn