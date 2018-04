Fußgängerin schwerst verletzt

Eine 69-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall am Montag um 10.35 Uhr schwerst verletzt worden. Ein 85-jähriger Opel- Fahrer hatte die Frau beim Linksabbiegen übersehen.

Karlsfeld–Die 69-jährige Fußgängerin hatte am Montagvormittag die Winterstraße überqueren wollen, als das Auto die Karlsfelderin erfasste: Ein 85-jähriger Opel-Fahrer, ebenfalls aus Karlsfeld, wollte von der Ostenstraße in die Winterstraße links abbiegen - und hatte die Fußgängerin übersehen, so die Polizei. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum gebracht. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben. Der Schaden am Opel beträgt rund 1500 Euro.

dn